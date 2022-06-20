Ястремская проиграла на старте соревнований в Истборне

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№74 WTA) завершила выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В первом круге основы украинка уступила Донне Векич из Хорватии (№93 WTA), которая до этого преодолела квалификацию.

Истборн. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 0:6, 2:6

Это был четвертый матч между теннисистками, украинка впервые проиграла.

В следующем круге Векич сразится против 14-й сеяной Петры Квитовой из Чехии.