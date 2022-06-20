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  4. Ястремская проиграла на старте соревнований в Истборне
WTA
20 июня 2022, 17:56 | Обновлено 20 июня 2022, 17:59
328
8

Ястремская проиграла на старте соревнований в Истборне

Даяна впервые уступила Донне Векич

20 июня 2022, 17:56 | Обновлено 20 июня 2022, 17:59
328
8
Ястремская проиграла на старте соревнований в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№74 WTA) завершила выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В первом круге основы украинка уступила Донне Векич из Хорватии (№93 WTA), которая до этого преодолела квалификацию. 

Истборн. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 0:6, 2:6

Это был четвертый матч между теннисистками, украинка впервые проиграла.

В следующем круге Векич сразится против 14-й сеяной Петры Квитовой из Чехии.

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Донна Векич Даяна Ястремская WTA Истборн
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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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captain2009
"Это какой-то позор..." (с)
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+3
Александр Ад
Ні подачі ,ні прійому сьогодні,на тому тиждні  Даяна більш-меньш добре подавала,на цьому -жах.Сама нестабільна тенісистка в турі.
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+2
Oleksandr Kelym
Ганебне приниження !  Її вже не виправиш - на Даяні можна сравити крапку...
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+1
Alehandro
Бестолковщина
Ответить
+1
Spectra
Кошмар! Никак её уже не исправишь... Очень жаль, думаю на траве себя проявить, в итоге: одна случайная победа над Остапенко и выиграла Линетт...
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+1
Александр Науменко
За всю гру одна вкорочена і та невдала, при тому що суперниця з перемотаним стегном. Ну як так? Найкраще у Даяни виходить комонить, томущо вона не тямить коли це доречно, а коли ні. 58 хвилин жаху, Донна навіть не вспотіла.
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0
Vlad Ltava
Хтось ще дивиться , але думаю ,що вже не переживає.
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0
sirjoga
Іноді здається, що у Даяни є сестра-близнючка, яка зовсім не вміє грати... 
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0
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