Это'О приговорили к 22 месяцам условно за совершение налоговых преступлений

Известный в прошлом футболист Самюэль Это’О получил 22 месяца условного заключения. Экс-игрок «Барселоны» признал вину в уклонении от уплаты налогов на сумму более 3,8 млн евро в период 2006–2009 годов и был приговорен к 22 месяцам заключения условно.

Бывшего представителя футболиста Хосе Марию Месальеса приговорили к году условно. Это'О заплатит штраф по четырем предъявленным эпизодам мошенничества в размере €1,8 млн, Месальес — более 900 тысяч евро.

Футболист должен был задекларировать полученный доход от переданных «Барселоне» и Puma прав на использование его образа в рекламе, однако не сделал этого. Права были переданы через две компании — одна была зарегистрирована в Венгрии и вообще не заплатила испанской налоговой, а другая в Испании под руководством Месальеса заплатила гораздо меньше, чем требовалось.

События, которые рассматривались судом, произошли в период с 2006 по 2009 год, когда камерунец получил значительный доход от передачи своих имиджевых прав «Барселоне» и компании Puma. Это’О не отчитался об этих доходах в своей налоговой декларации.

Ранее подобной схемой уклонения от уплаты налогов пользовались Криштиану Роналду и Лионель Месси, которые также получали условный срок и штраф в Испании.