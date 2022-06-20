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  4. РОДРИГО: «Зидан говорил, что однажды я стану лучшим в мире»
Испания
20 июня 2022, 15:06 | Обновлено 20 июня 2022, 15:14
259
0

РОДРИГО: «Зидан говорил, что однажды я стану лучшим в мире»

Вингер «Реала» верит в себя

20 июня 2022, 15:06 | Обновлено 20 июня 2022, 15:14
259
0
РОДРИГО: «Зидан говорил, что однажды я стану лучшим в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

21-летний бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго не сомневается в том, что ему по силам стать лучшим футболистом в мире.

«Зидан говорил, что однажды я стану лучшим футболистом в мире. Это говорил и Анчелотти. Я упорно работаю каждый день, чтобы стать им.

Я очень счастлив. Да, у меня есть такая мечта. Знаю, что достигну желаемого, если буду посвящать себя этому каждый день», - сказал Родриго.

В прошлом сезоне Родриго забил 9 голов и отдал 10 результативных передач в 44 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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Родриго Реал Мадрид Зинедин Зидан
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Источник AS
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