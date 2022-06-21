10 друзей Евгения Геллера, или Кто заменит Скрипника в Заре

После 24 февраля, дня начала полномасштабной войны, было много тревожной информации о будущем «Зари». В отличие от других коллективов УПЛ, «Заря» не собиралась с тех пор, также в клубе были вопросы выплаты задолженности по заработной плате. Кроме того, в Запорожье базироваться в сегодняшних реалиях невозможно. Поэтому «Заре» снова нужно менять город базирования и искать новую арену.

Контракт Виктора Скрипника истекает 30 июня. Владелец Зари Евгений Геллер пробовал договориться о новом контракте для Скрипника, но наставник не видит себя в команде. Главная причина такого решения – отсутствие полного влияния на формирование команды. Новой командой Скрипника станет «Ворскла», а владельцу «Зари» Евгению Геллеру придется искать нового наставника.

Честно говоря, сделать это будет непросто. Перед клубом стоит много вызовов перед возобновлением выступлений. В первую очередь, нужно определяться, где будет базироваться и играть команда. В сегодняшних реалиях проводить матчи в Запорожье нереально. Кроме того, нужно фактически заново формировать команду. Не секрет, что у многих ведущих игроков завершились контракты – Виталий Вернидуб, Артем Громов, Денис Фаворов, Александр Гладкий, Дмитрий Хомченовский 1 июля станут свободными агентами. Собственно, это скелет и опыт клуба. Очевидно, что некоторые из этих игроков окажутся в Полтаве вместе со Скрипником.

Не велик секрет, что агент Вадим Шаблий имеет серьезное влияние на трансферную кампанию «Зари» и доверие от президента клуба Евгения Геллера. Потому можно потенциальных тренеров искать среди его клиентов.

Кандидат №1 – Юрий Мороз

Прежде всего, нужно обращать внимание на специалиста, умеющего работать с молодыми игроками. Во время зимнего трансферного окна «Заря» взяла в сособственность некоторых молодых игроков «Динамо», которые первую часть сезона выступали на правах аренды за «Черноморец». Это – Даниил Скорко, Юрий Тлумак, Евгений Смирный. Этот список следует дополнить динамовцами Сергеем Булецей и Ахмедом Алибековым, которые пополнили клуб прошлым летом.

Собственно, у «Динамо» еще хватает молодых игроков, которым нужно искать игровую практику. Таким образом, «Заря» может решить кадровые проблемы. В этой ситуации логичным выходит приглашение на должность тренера Юрия Мороза. Кто, как не он, знает лучше всех динамовскую молодежь и умеет с ней работать. Вопрос только в том, что работа Мороза в «Черноморце» оставила множество вопросов по игре и результату. Но в целом, это не самый плохой вариант, потому что он недорогой и имеет перспективу.

Кандидат №2 – Александр Бабич

На мой взгляд, главный кандидат – Александр Бабич, имеющий опыт работы с молодыми игроками в «Мариуполе». Проблема в том, что его видение футбола почти противоположно тому, какой футбол пытался ставить «Заре» Виктор Скрипник. Поэтому базовые принципы построения игры нужно менять. Значительных тренерских успехов у Бабича не было и значительного развития футболистам он не дал. Вопрос в том, что он может дать луганчанам? Игроков команды он не знает (только одного Данченко) и имеет другое видение футбола, по сравнению с тем, куда двигалась команда последние 3 года. Здесь свои риски огромны.

Кандидат №3 – Патрик ван Лиувен

В печати также звучало имя нидерландца Патрика ван Лиувена. Он также сотрудничает с Шаблием. Этот специалист известен тем, что в свое время долгое время возглавлял Академию «Шахтера» и заложил принципы работы школы «горняков». В заслугу нидерландцу ставят подготовку поколения игроков 1996 года рождения (Зинченко, Матвиенко, Коваленко, Зубков, Борячук), дошедшее до финала Юношеской Лиги УЕФА. После Украины Патрик работал в Казахстане с «Кайратом» и пробовал себя во взрослом футболе в Израиле, где возглавлял местный гранд «Маккаби» Хайфа. Это тренер развития, который может давать прогресс молодым игрокам, но есть проблемы с результатом. Вопрос в том, приедет ли он в страну, где идет война.



ФК Маккаби. Патрик ван Лиувен

Кандидат №4 – Дмитрий Михайленко

Также следует считать одним из кандидатов Дмитрия Михайленко. В свое время у него здорово получалось работать с молодыми игроками в «Днепре», а затем в «Днепре-1». Именно он вывел в профессиональный футбол Когута, Супрягу, Баланюка, Лунева, Кочергина, Вакулко, Батагова и даже Ярмолюка. Реально Дмитрий Станиславович умеет работать и развивать молодых игроков. Проблема Михайленко, что для него игра значит больше, чем результат. Он пытается играть довольно сложно, что часто выходит боком. Но помочь молодежи самоутвердиться, раскрыться, прогрессировать, провести капиталовложение игроков может. Тем более что под имя Михайленко можно провести селекцию из его бывших подопечных и молодых игроков.

Кандидат №5 – Остап Маркевич

Не стоит забывать еще о одном клиенте Шаблия – Остапе Маркевиче. Его видение футбола где-то близко тем принципам, которые исповедовала команда Скрипника. В Мариуполе Остап Миронович фактически обходился одной молодежью «Шахтера». Когда у тебя совсем юная команда, то результат соответствующий. Для Зари этот опыт сейчас может стать критически важным. Маркевич-младший сейчас в той ситуации, что особо перебирать не может. «Заря» для него стала бы отличным вариантом продолжения тренерской карьеры. Точно лучше, чем работа в Академии «Вильярреала». Для «Зари» это возможность продолжить курс, которым команда шла последние три года, и положиться на развитие молодежи. В принципе, из бывших подопечных можно найти сейчас хорошее усиление для «Зари».

Кандидат №6 – Владимир Езерский

Интересным вариантом может стать Владимир Езерский. Он тоже сотрудничает с компанией Prostar Шаблия. У Владимира Ивановича есть опыт работы в «Днепре» во времена Мирона Маркевича. В последние годы работает в системе юношеских сборных. Работа с молодыми футболистами является сильной стороной Езерского. Если есть возможность, то уже нужно двигаться в клубном футболе. «Заря» здесь бы стала хорошим стартом при условии шанса от Геллера.

Кандидат №7 – Сергей Попов

Шанс возглавить команду также имеет помощник Виктора Скрипника – Сергей Попов. В свое время он был ведущим игроком «Шахтера» и работал в системе юношеских сборных Украины. Сначала Попов помогал Вернидубу, затем начал работать со Скрипником. Он хорошо знает существующих игроков команды и может продолжить линию команды без серьезной перестройки. В 51 год можно подумать о самостоятельной работе. Проблема в том, что у Попова соглашение до 1 июля. Пока не ясно, останется ли он в клубе или пойдет в Полтаву работать со Скрипником.

Кандидат № 8 – Сергей Ковалец

Также «Заре» следует обратить внимание на Сергея Ковальца. В свое время он был в штабе Мирона Маркевича в «Металлисте», затем начал свою собственную тренерскую карьеру. Достаточно удачно работал в «Оболони» и «Черноморце». Имеет опыт работы с молодежной сборной Украины. Работать на уровне Житомирской области с командой «Полесье» Ставки – это не совсем его уровень. Ковалец – хороший мотиватор, умеющий создать атмосферу внутри команды. Для сегодняшних реалий «Зари» у него есть все необходимые качества.

Кандидат №9 – Юрий Вернидуб

Если верить Transfermarkt, то и Юрий Вернидуб тоже стал клиентом Prostar. Сейчас Юрий Николаевич защищает Украину в составе ВСУ. Бывший тренер «Шерифа» считается главным кандидатом на должность наставника «Кривбасса». Но я бы не исключал возвращения туда культового наставника для Кривого Рога Юрия Максимова. Если что-нибудь не сложится в этом вопросе, то рано или поздно трудоустройство станет актуальным. Юрий Николаевич знает «Зарю» и работал 9 лет в клубе. Сейчас в команде нет Сергея Рафаилова. Потому работать Вернидубу будет проще.

Кандидат №10 – Юрий Максимов

Если говорить не о клиентах Шаблия (из списка таковым не являются официально только Попов и Мороз), то в первую очередь возникает фамилия Юрия Максимова. Юрий Вильевич неожиданно остался без работы в «Ворскле» и открыт к предложениям.

Максимов умеет работать с молодыми игроками и создавать хорошую атмосферу внутри команды. В свое время он дал дорогу во взрослый футбол динамовцам Морозюку и Бойко. В Полтаве в этом плане тоже хорошо поработал. Для «Зари» кандидатура Максимова выглядит очень и очень подходящей.

Одним словом, выбирать владельцу «Зари» Евгению Геллеру точно есть из кого. Теперь дело за ним – и от его выбора будет зависеть, каким образом будет развиваться клуб в ближайшем будущем.

Сергей ТИЩЕНКО