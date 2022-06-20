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Испания
20 июня 2022, 14:39 | Обновлено 20 июня 2022, 14:43
133
0

Фалькао может перейти в мексиканский клуб

Нападающий «Райо Вальекано» имеет вариант трудоустройства в «Толуке»

20 июня 2022, 14:39 | Обновлено 20 июня 2022, 14:43
133
0
Фалькао может перейти в мексиканский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Радамель Фалькао

Форвард «Райо Вальекано» Радамель Фалькао может перебраться из Ла Лиги в чемпионат Мексики.

Услуги 36-летнего колумбийца были предложены «Толуке», занимающей 14-е место в мексиканском чемпионате.

В минувшем сезоне Фалькао забил 6 голов в 22 матчах чемпионата Испании.

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Радамель Фалькао Райо Вальекано Толука
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Источник Sport.ua
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