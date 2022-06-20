Испания20 июня 2022, 14:39 | Обновлено 20 июня 2022, 14:43
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Фалькао может перейти в мексиканский клуб
Нападающий «Райо Вальекано» имеет вариант трудоустройства в «Толуке»
20 июня 2022, 14:39 | Обновлено 20 июня 2022, 14:43
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Форвард «Райо Вальекано» Радамель Фалькао может перебраться из Ла Лиги в чемпионат Мексики.
Услуги 36-летнего колумбийца были предложены «Толуке», занимающей 14-е место в мексиканском чемпионате.
В минувшем сезоне Фалькао забил 6 голов в 22 матчах чемпионата Испании.
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