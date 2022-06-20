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  4. Илья Марченко – Йеспер де Йонг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
20 июня 2022, 14:10 | Обновлено 20 июня 2022, 14:20
126
0

Илья Марченко – Йеспер де Йонг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого круга квалификации Уимблдона

20 июня 2022, 14:10 | Обновлено 20 июня 2022, 14:20
126
0
Илья Марченко – Йеспер де Йонг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Илья Марченко

20 июня стартуют матчи квалификации Уимблдона. 

Украинский теннисист Илья Марченко (№275 ATP)  в первом раунде сразится против Йеспера де Йонга из Нидерландов (№216 ATP).

Начало матча в 14:10 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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