Илья Марченко – Йеспер де Йонг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июня стартуют матчи квалификации Уимблдона.

Украинский теннисист Илья Марченко (№275 ATP) в первом раунде сразится против Йеспера де Йонга из Нидерландов (№216 ATP).

Начало матча в 14:10 по Киеву.

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