Илья Марченко – Йеспер де Йонг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого круга квалификации Уимблдона
20 июня стартуют матчи квалификации Уимблдона.
Украинский теннисист Илья Марченко (№275 ATP) в первом раунде сразится против Йеспера де Йонга из Нидерландов (№216 ATP).
Начало матча в 14:10 по Киеву.
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