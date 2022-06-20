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  4. Малиновский поздравил s1mple и NAVI с победой на BLAST
Италия
20 июня 2022, 13:46 |
153
0

Малиновский поздравил s1mple и NAVI с победой на BLAST

Украинский футболист следит за CS:GO

20 июня 2022, 13:46 |
153
0
Малиновский поздравил s1mple и NAVI с победой на BLAST
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рад победе Natus Vincere на BLAST Premier Spring Finals по CS:GO.

После финального поединка, в котором NAVI разгромили Vitality (2:0), Малиновский поздравил лидера команды украинца Александра s1mple Костылева.

«Новый трофей, новый рекорд, новая команда.

Мы - чемпионы BLAST. Спасибо всем за поддержку», - написал s1mple.

«SIUUUUUUUU», – ответил Малиновский на этот пост.

Ранее s1mple и другие игроки NAVI повторяли во время турнира знаменитую кричалку Криштиану Роналду, которой он празднует забитые голы.

Отметим, что s1mple стал лучшим игроком BLAST Premier Spring Finals. Это рекордная 20-я медаль MVP в карьере киберспортсмена.

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Источник Sport.ua
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