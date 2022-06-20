Малиновский поздравил s1mple и NAVI с победой на BLAST
Украинский футболист следит за CS:GO
Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рад победе Natus Vincere на BLAST Premier Spring Finals по CS:GO.
После финального поединка, в котором NAVI разгромили Vitality (2:0), Малиновский поздравил лидера команды украинца Александра s1mple Костылева.
«Новый трофей, новый рекорд, новая команда.
Мы - чемпионы BLAST. Спасибо всем за поддержку», - написал s1mple.
«SIUUUUUUUU», – ответил Малиновский на этот пост.
Ранее s1mple и другие игроки NAVI повторяли во время турнира знаменитую кричалку Криштиану Роналду, которой он празднует забитые голы.
Отметим, что s1mple стал лучшим игроком BLAST Premier Spring Finals. Это рекордная 20-я медаль MVP в карьере киберспортсмена.
SIUUUUUUUU— Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 (@malinovskyi18) June 19, 2022
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