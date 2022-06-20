Манчестер Сити заинтересован в подписании защитника Арсенала

«Манчестер Сити» заинтересован в услугах защитника лондонского «Арсенала» Кирана Тирни.

Тирни фигурирует в списке потенциальных целей «Сити». Приоритетная цель горожан – защитник «Брайтона» Марк Кукурелья, но на игрока, которого «чайки» оценивают в 50 млн фунтов, также претендует «Челси».

Если «Сити» не сможет переманить испанца на «Этихад», то есть все шансы, что Гвардиола вместо этого переключит свое внимание на Тирни.

Тирни присоединился к лондонскому клубу летом 2019 года из «Селтика». За него «канониры» заплатили 25 миллионов фунтов.