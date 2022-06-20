Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити заинтересован в подписании защитника Арсенала
Англия
20 июня 2022, 13:23 | Обновлено 20 июня 2022, 13:25
448
0

Манчестер Сити заинтересован в подписании защитника Арсенала

Киран Тирни может сменить клубную прописку

20 июня 2022, 13:23 | Обновлено 20 июня 2022, 13:25
448
0
Манчестер Сити заинтересован в подписании защитника Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Тирни

«Манчестер Сити» заинтересован в услугах защитника лондонского «Арсенала» Кирана Тирни.

Тирни фигурирует в списке потенциальных целей «Сити». Приоритетная цель горожан – защитник «Брайтона» Марк Кукурелья, но на игрока, которого «чайки» оценивают в 50 млн фунтов, также претендует «Челси».

Если «Сити» не сможет переманить испанца на «Этихад», то есть все шансы, что Гвардиола вместо этого переключит свое внимание на Тирни.

Тирни присоединился к лондонскому клубу летом 2019 года из «Селтика». За него «канониры» заплатили 25 миллионов фунтов.

По теме:
Барселона дает 50 миллионов евро за Левандовски
Пеп ГВАРДИОЛА: «не люблю держать в команде недовольных игроков»
Гендиректор Интера: «Мы пока не можем объявить о переходе Лукаку»
Киран Тирни Манчестер Сити Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Scotsman
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь ПОТЕРЯ: «Тренируюсь в легендарном зале American Top Team в Майами»
MMA | 20 июня 2022, 12:20 0
Игорь ПОТЕРЯ: «Тренируюсь в легендарном зале American Top Team в Майами»
Игорь ПОТЕРЯ: «Тренируюсь в легендарном зале American Top Team в Майами»

Украинский боец рассказал, где готовится к дебюту в UFC

Роман ГРИГОРЧУК: «Мы даже не смогли набрать футболистов на состав»
Футбол | 19 июня 2022, 21:11 3
Роман ГРИГОРЧУК: «Мы даже не смогли набрать футболистов на состав»
Роман ГРИГОРЧУК: «Мы даже не смогли набрать футболистов на состав»

Главный тренер «Черноморца» – о кадровой ситуации

ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
Теннис | 19.06.2022, 17:31
ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
Георгий БУЩАН: «В польском центре беженцев атмосфера такая себе, ужас»
Футбол | 20.06.2022, 03:03
Георгий БУЩАН: «В польском центре беженцев атмосфера такая себе, ужас»
Георгий БУЩАН: «В польском центре беженцев атмосфера такая себе, ужас»
ОФИЦИАЛЬНО. Нуриев перешел из Колоса в Сабах
Футбол | 20.06.2022, 12:18
ОФИЦИАЛЬНО. Нуриев перешел из Колоса в Сабах
ОФИЦИАЛЬНО. Нуриев перешел из Колоса в Сабах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ливерпуль определился с заменой Мане
Ливерпуль определился с заменой Мане
19.06.2022, 08:16
Футбол
Забарный близок к переходу в Тоттенхэм
Забарный близок к переходу в Тоттенхэм
19.06.2022, 15:15 9
Футбол
Жена Усика: «Нравится, не нравится – империя развалится»
Жена Усика: «Нравится, не нравится – империя развалится»
19.06.2022, 13:59 2
Бокс
В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон
В компанию к Миколенко. Зинченко может перейти в Эвертон
18.06.2022, 18:10 1
Футбол
Бриллиантовая лига. Магучих, Геращенко и Левченко заняли весь подиум!
Бриллиантовая лига. Магучих, Геращенко и Левченко заняли весь подиум!
18.06.2022, 22:07 1
Другие виды
7 шайб в финале Кубка Стэнли. Хоккеисты Колорадо уничтожили Тампу
7 шайб в финале Кубка Стэнли. Хоккеисты Колорадо уничтожили Тампу
19.06.2022, 08:01
Хоккей
Финиш за два раунда. Смит вообще ничего не смог противопоставить Бетербиеву
Финиш за два раунда. Смит вообще ничего не смог противопоставить Бетербиеву
19.06.2022, 06:23 5
Бокс
Источник: Тренер – Гусев. Луческу не вернулся в Украину вместе с Динамо
Источник: Тренер – Гусев. Луческу не вернулся в Украину вместе с Динамо
18.06.2022, 11:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем