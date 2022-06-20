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  4. Ангелина Калинина – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 июня 2022, 11:12 |
242
0

Ангелина Калинина – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого круга на турнире в Истборне

20 июня 2022, 11:12 |
242
0
Ангелина Калинина – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

20 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) начнет выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В первом круге основы украинка сразится против Сораны Кырсти из Румынии (№32 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Мартич – Баррейдж. Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

В следующем круге победительница матча сразится против третьей сеяной Марии Саккари из Греции.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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WTA Истборн смотреть онлайн Ангелина Калинина Сорана Кырстя
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Источник Sport.ua
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