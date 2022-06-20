Ангелина Калинина – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого круга на турнире в Истборне
20 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) начнет выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
В первом круге основы украинка сразится против Сораны Кырсти из Румынии (№32 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Мартич – Баррейдж. Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
В следующем круге победительница матча сразится против третьей сеяной Марии Саккари из Греции.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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