Олег ДУЛУБ: «Динамо было бы фаворитом в весенней части чемпионата»

Главный тренер ФК Львов Олег Дулуб поделился мнением о следующем сезоне УПЛ.

— Многие команды зависели от игры своих легионеров. Сейчас останутся только украинцы. Уровень чемпионата сильно снизится?

— Сложно сказать однозначно. Украина вообще футбольная страна, которая всегда славилась своими игроками. Многие выступают за границей. Свято место пусто не бывает. Понятно, что может быть временное понижение, потому что легионеры были качественные, у того же «Шахтера», Полтавы, «Зори». То есть качественные легионеры были в Украине. Это шанс для молодежи, шанс для ребят из первой лиги, делать шаг вперед.

Мой первых приход в украинский футбол был в 2016-17 годах, как раз война на Донбассе, сколько лет прошло 4-5, чемпионат снова вышел на хороший уровень. Новый чемпионат был бы очень интересен с появлением «Кривбасса», «Металлиста». Возвращались легионеры качественные, причем у всех команд.

Ничего страшного [в том, какой вырисовывается сейчас чемпионат УПЛ] я не вижу.

Появится шанс у молодых ребят или у тех, кто немного на вторых ролях, а как они этим шансом воспользуются, это уже от них зависит.

— Если не брать в расчет «Динамо» и «Шахтер», то остальные команды УПЛ подравняются по силам?

— Я не думаю. Все равно, много решает бюджет клуба на 80-85%. На первый план выйдет даже не бюджет, а тренерская составляющая и способность создать единую команду. Игроков, команды вокруг команды, медицинский штат, насколько вообще оперативно будет работать клуб на достижение результата.

Сейчас вообще что-то сложно сказать. Многие игроки вследствие военных действий остались за границей. Нужно понимать, кто остался, чтобы сравнить. Все равно результат будут определять игроки.

— «Динамо» — фаворит следующего розыгрыша чемпионата Украины?

— Я думаю, да. Я видел товарищеские матчи, мне удалось посетить тренировку, и я скажу, что Динамо значительно прибавило в предсезонке, это первое.

Второй момент, который мало кто анализирует, они сыграли уже порядка 20-ти матчей, и ни одного не проиграли, имея в основном украинских исполнителей. Работа, которую провел Луческу, она просто колоссальная.

Я думаю в весенней части чемпионата, «Динамо» было бы однозначно фаворитом.