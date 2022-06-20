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  4. Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 июня 2022, 09:44 |
237
0

Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого круга на турнире в Истборне

20 июня 2022, 09:44 |
237
0
Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

20 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№74 WTA) начнет выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Истборне.

В первом круге основы украинка сразится против Донны Векич из Хорватии (№93 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится третьим запуском после матча Заневская – Флипкенс. Ориентировочное время начала – 16:00 по Киеву.

Ранее девушки играли три раза, украинка пока не проигрывала.

В следующем круге победительница матча сразится против 14-й сеяной Петры Квитовой из Чехии.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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WTA Истборн смотреть онлайн Даяна Ястремская Донна Векич
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Источник Sport.ua
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