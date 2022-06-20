Даяна Ястремская – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого круга на турнире в Истборне
20 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№74 WTA) начнет выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Истборне.
В первом круге основы украинка сразится против Донны Векич из Хорватии (№93 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится третьим запуском после матча Заневская – Флипкенс. Ориентировочное время начала – 16:00 по Киеву.
Ранее девушки играли три раза, украинка пока не проигрывала.
В следующем круге победительница матча сразится против 14-й сеяной Петры Квитовой из Чехии.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В понедельник на корты выйдут мужчины
Боб Арум назвал вариант для чемпиона