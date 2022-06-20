Рейтинг ATP. Хуркач вернулся в первую десятку, Крутых почти догнал Марченко

На прошлой неделе мужчины провели два крупных травяных турнира в Галле и в Лондоне.

В Германии победу праздновал поляк Хубер Хуркач, этот успех помог ему вернуться в первую десятку мировой классификации.

В Великобритании трофей достался итальянцу Маттео Берреттини, но это не помогло ему сохранить место в топ-10.

Также можно отметить возвращение в первую полусотню скандального австралийца Ника Кирьоса.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинские мужчины не очень радуют в последнее время, но Алексей Крутых продолжает обновлять личные рекорды. Он уже почти догнал Илью Марченко.

Украинцы в топ-800 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке значительных изменений не произошло. Хуркач и здесь ворвался в десятку, Берреттини поднялся на 12-ю позицию, Чилич – на 13-ю. После Уимблдона они должны быть гораздо выше.

Чемпионская гонка ATP