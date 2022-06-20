Рейтинг ATP. Хуркач вернулся в первую десятку, Крутых почти догнал Марченко
Ник Кирьос снова в первой полусотне
На прошлой неделе мужчины провели два крупных травяных турнира в Галле и в Лондоне.
В Германии победу праздновал поляк Хубер Хуркач, этот успех помог ему вернуться в первую десятку мировой классификации.
В Великобритании трофей достался итальянцу Маттео Берреттини, но это не помогло ему сохранить место в топ-10.
Также можно отметить возвращение в первую полусотню скандального австралийца Ника Кирьоса.
Топ-10 рейтинга ATP
Украинские мужчины не очень радуют в последнее время, но Алексей Крутых продолжает обновлять личные рекорды. Он уже почти догнал Илью Марченко.
Украинцы в топ-800 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке значительных изменений не произошло. Хуркач и здесь ворвался в десятку, Берреттини поднялся на 12-ю позицию, Чилич – на 13-ю. После Уимблдона они должны быть гораздо выше.
Чемпионская гонка ATP
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