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  4. Рейтинг ATP. Хуркач вернулся в первую десятку, Крутых почти догнал Марченко
ATP
20 июня 2022, 08:24 |
118
0

Рейтинг ATP. Хуркач вернулся в первую десятку, Крутых почти догнал Марченко

Ник Кирьос снова в первой полусотне

20 июня 2022, 08:24 |
118
0
Рейтинг ATP. Хуркач вернулся в первую десятку, Крутых почти догнал Марченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

На прошлой неделе мужчины провели два крупных травяных турнира в Галле и в Лондоне.

В Германии победу праздновал поляк Хубер Хуркач, этот успех помог ему вернуться в первую десятку мировой классификации.

В Великобритании трофей достался итальянцу Маттео Берреттини, но это не помогло ему сохранить место в топ-10. 

Также можно отметить возвращение в первую полусотню скандального австралийца Ника Кирьоса.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинские мужчины не очень радуют в последнее время, но Алексей Крутых продолжает обновлять личные рекорды. Он уже почти догнал Илью Марченко.

Украинцы в топ-800 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке значительных изменений не произошло. Хуркач и здесь ворвался в десятку, Берреттини поднялся на 12-ю позицию, Чилич – на 13-ю. После Уимблдона они должны быть гораздо выше.

Чемпионская гонка ATP 

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Рафаэль Надаль Илья Марченко рейтинг ATP Алексей Крутых Вячеслав Белинский Новак Джокович Маттео Берреттини Виталий Сачко Хуберт Хуркач Ник Кирьос Марин Чилич
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Источник Sport.ua
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