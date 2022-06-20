Лига чемпионов20 июня 2022, 07:30 |
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Украинские клубы определились, в каких городах проведут матчи еврокубков
Информация от польского журналиста
20 июня 2022, 07:30 |
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Известный польский журналист Петр Слонка назвал города, в которых украинские клубы проведут первые домашние матчи еврокубков.
По информации журналиста:
– «Шахтер» будет играть матчи в ЛЧ в Варшаве;
– «Динамо» проведет матч против «Фенербахче» во Вроцлаве;
– «Днепр-1» будет играть на юге Польши;
– «Заря» и «Ворскла» сыграют свои матчи в Лодзи.
Отметим, что информация пока не официальная.
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