Украинские клубы определились, в каких городах проведут матчи еврокубков

Известный польский журналист Петр Слонка назвал города, в которых украинские клубы проведут первые домашние матчи еврокубков.

По информации журналиста:

– «Шахтер» будет играть матчи в ЛЧ в Варшаве;

– «Динамо» проведет матч против «Фенербахче» во Вроцлаве;

– «Днепр-1» будет играть на юге Польши;

– «Заря» и «Ворскла» сыграют свои матчи в Лодзи.

Отметим, что информация пока не официальная.