Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг WTA. Дебют Жабер в первой тройке, небольшой прогресс украинок
WTA
20 июня 2022, 07:57 | Обновлено 20 июня 2022, 08:08
341
0

Рейтинг WTA. Дебют Жабер в первой тройке, небольшой прогресс украинок

Беатрис Хаддад Майя и Кори Гауфф обновили личные рекорды

20 июня 2022, 07:57 | Обновлено 20 июня 2022, 08:08
341
0
Рейтинг WTA. Дебют Жабер в первой тройке, небольшой прогресс украинок
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA в Берлине и Бирмингеме.

На кортах Великобритании победила бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя, которая установила личный рекорд в рейтинге – 29-е место.

В Германии лучшей стала Онс Жабер, туниска впервые в карьере поднялась в тройку сильнейших теннисисток мира.

В первой десятке состоялись еще несколько небольших изменений. Кори Гауфф поднялась на 12-ю строчку, обновив личное достижение.

Топ-10 рейтинга WTA    

Что касается украинок, то практически все наши представительницы из топ-200 немного добавили. Одну строчку потеряла только Марта Костюк.

Украинки в рейтинге WTA


В Чемпионской гонке Кори Гауфф обошла Джессику Пегулу и стала третьей, а Белинда Бенчич оказалась в первой восьмерке. Ига Свёнтек продолжает лидировать с сумасшедшим отрывом.  

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке практически все немного потеряли. Можно отметить лишь прогресс Даяны Ястремской, которая поднялась на 8 позиций.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

По теме:
Истборн. Цуренко и Ястремская получили первых соперниц в основной сетке
КОСТЮК: «Не имею представления, чего ожидать от матча с Крейчиковой»
Истборн. Костюк стартовала с разгромной победы над Голубич
рейтинг WTA Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Беатрис Хаддад Майя Дарья Снигур Ига Свёнтек Кори Гауфф Онс Жабер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Усик и не Джошуа. Промоутер назвал соперника, с ким встретится Фьюри
Бокс | 19 июня 2022, 12:38 4
Не Усик и не Джошуа. Промоутер назвал соперника, с ким встретится Фьюри
Не Усик и не Джошуа. Промоутер назвал соперника, с ким встретится Фьюри

Боб Арум назвал вариант для чемпиона

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне хотели испортить имидж»
Футбол | 19 июня 2022, 11:55 23
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне хотели испортить имидж»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне хотели испортить имидж»

Наставник «Динамо» прокомментировал ошибочную информацию о том, что он не приехал в Киев

Георгий БУЩАН: «После победы в войне начну дальше планировать, что делать»
Футбол | 20.06.2022, 05:05
Георгий БУЩАН: «После победы в войне начну дальше планировать, что делать»
Георгий БУЩАН: «После победы в войне начну дальше планировать, что делать»
Забарный близок к переходу в Тоттенхэм
Футбол | 19.06.2022, 15:15
Забарный близок к переходу в Тоттенхэм
Забарный близок к переходу в Тоттенхэм
Цуренко успешно преодолела квалификацию в Истборне
Теннис | 19.06.2022, 18:33
Цуренко успешно преодолела квалификацию в Истборне
Цуренко успешно преодолела квалификацию в Истборне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Названы дата и место реванша Усик – Джошуа
ОФИЦИАЛЬНО. Названы дата и место реванша Усик – Джошуа
19.06.2022, 20:47
Бокс
Истборн. Костюк стартовала с разгромной победы над Голубич
Истборн. Костюк стартовала с разгромной победы над Голубич
19.06.2022, 19:50 6
Теннис
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
18.06.2022, 22:31
Футбол
48 часов. Фиорентина поставила Шахтеру ультиматум в переговорах по Додо
48 часов. Фиорентина поставила Шахтеру ультиматум в переговорах по Додо
19.06.2022, 11:04 9
Футбол
Новый вариант для Зинченко, украинский подиум, золото на ЧЕ по фехтованию
Новый вариант для Зинченко, украинский подиум, золото на ЧЕ по фехтованию
19.06.2022, 02:59
Другие виды
Камбэк от Чехии. Украинцы теперь сыграют в матче за 3 место в Евролиге
Камбэк от Чехии. Украинцы теперь сыграют в матче за 3 место в Евролиге
18.06.2022, 20:45
Волейбол
Георгий БУЩАН: «Наверное, президент Динамо смотрел в будущее»
Георгий БУЩАН: «Наверное, президент Динамо смотрел в будущее»
19.06.2022, 16:13 1
Футбол
Россыпь звезд. Топ-11 наиболее известных свободных агентов
Россыпь звезд. Топ-11 наиболее известных свободных агентов
19.06.2022, 10:00 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем