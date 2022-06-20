Рейтинг WTA. Дебют Жабер в первой тройке, небольшой прогресс украинок

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира WTA в Берлине и Бирмингеме.

На кортах Великобритании победила бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя, которая установила личный рекорд в рейтинге – 29-е место.

В Германии лучшей стала Онс Жабер, туниска впервые в карьере поднялась в тройку сильнейших теннисисток мира.

В первой десятке состоялись еще несколько небольших изменений. Кори Гауфф поднялась на 12-ю строчку, обновив личное достижение.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то практически все наши представительницы из топ-200 немного добавили. Одну строчку потеряла только Марта Костюк.

Украинки в рейтинге WTA





В Чемпионской гонке Кори Гауфф обошла Джессику Пегулу и стала третьей, а Белинда Бенчич оказалась в первой восьмерке. Ига Свёнтек продолжает лидировать с сумасшедшим отрывом.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке практически все немного потеряли. Можно отметить лишь прогресс Даяны Ястремской, которая поднялась на 8 позиций.

Украинки в Чемпионской гонке WTA