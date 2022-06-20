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  4. Расписание украинцев в квалификации Уимблдона на 20 июня
Уимблдон
20 июня 2022, 07:12 |
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0

Расписание украинцев в квалификации Уимблдона на 20 июня

В понедельник на корты выйдут мужчины

20 июня 2022, 07:12 |
53
0
Расписание украинцев в квалификации Уимблдона на 20 июня
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

20 июня стартуют матчи квалификации Уимблдона. 
 
В понедельник на травяные корты выйдут два представителя Украины.

Уимблдон. Первый круг квалификации

Корт №16, второй запуск (14:30*)
Илья Марченко (№275 ATP) – Доминик Штрикер (№188 ATP, Швейцария)

Корт №2, третий запуск (16:00*)
Виталий Сачко (№244 ATP) – Йеспер де Йонг (№216 ATP, Нидерланды)

* ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Илья Марченко Виталий Сачко Уимблдон-2022 Доминик Штрикер Йеспер де Йонг
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Источник Sport.ua
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