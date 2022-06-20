Уимблдон20 июня 2022, 07:12 |
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Расписание украинцев в квалификации Уимблдона на 20 июня
В понедельник на корты выйдут мужчины
20 июня 2022, 07:12 |
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20 июня стартуют матчи квалификации Уимблдона.
В понедельник на травяные корты выйдут два представителя Украины.
Уимблдон. Первый круг квалификации
Корт №16, второй запуск (14:30*)
Илья Марченко (№275 ATP) – Доминик Штрикер (№188 ATP, Швейцария)
Корт №2, третий запуск (16:00*)
Виталий Сачко (№244 ATP) – Йеспер де Йонг (№216 ATP, Нидерланды)
* ориентировочное время
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