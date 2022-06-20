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Испания
20 июня 2022, 02:41 | Обновлено 20 июня 2022, 03:19
17
0

Реал Сосьедад хочет выкупить Алькантару

Рафинья Алькантара может продолжить выступать за басков

20 июня 2022, 02:41 | Обновлено 20 июня 2022, 03:19
17
0
Реал Сосьедад хочет выкупить Алькантару
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья Алькантара

Испанский «Реал Сосьедад» намерен выкупить у французского ПСЖ полузащитника Рафинью Алькантару.

Во второй половине минувшего сезона Алькантара выступал за басков на правах аренды. По окончании текущего месяца 29-летний хавбек вернется в Париж, но там на него не рассчитывают.

ПСЖ ждет от «Реала Сосьедад» предложение по Алькантаре в размере около 5 млн евро. Парижане также готовы платить Рафинье часть зарплаты в сезоне-2022/23.

В прошедшем сезоне Алькантара провел за испанский клуб 16 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол. Его контракт с ПСЖ истекает летом 2023 года.

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Рафинья Алькантара Реал Сосьедад ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги
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Источник Marca
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