Евро-2022 U-19 по футболу: в лидерах – Франция, Италия и Англия

18 июня стартовал чемпионат Европы 2022 по футболу среди 19-летних игроков.

Завершился 1 тур турнира, который проходит в Словакии.

Группа A: Словакия, Румыния, Италия, Франция

Группа B: Англия, Израиль, Сербия, Австрия

После первого тура лидерство в группах захватили команды-гранды: Франция, Италия, а также Англия (по 3 очка из 3).

Евро-2022 U-19. Словакия

1-й тур, 18 июня

18:30. Словакия – Франция – 0:5

21:00. Италия – Румыния – 2:1

1-й тур, 19 июня