Молодежные турниры19 июня 2022, 23:40 | Обновлено 19 июня 2022, 23:45
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Евро-2022 U-19 по футболу: в лидерах – Франция, Италия и Англия
В Словакии завершился первый тур чемпионата Европы для 19-летних игроков
19 июня 2022, 23:40 | Обновлено 19 июня 2022, 23:45
165
0
18 июня стартовал чемпионат Европы 2022 по футболу среди 19-летних игроков.
Завершился 1 тур турнира, который проходит в Словакии.
- Группа A: Словакия, Румыния, Италия, Франция
- Группа B: Англия, Израиль, Сербия, Австрия
После первого тура лидерство в группах захватили команды-гранды: Франция, Италия, а также Англия (по 3 очка из 3).
Евро-2022 U-19. Словакия
1-й тур, 18 июня
- 18:30. Словакия – Франция – 0:5
- 21:00. Италия – Румыния – 2:1
1-й тур, 19 июня
- 18:30. Сербия – Израиль – 2:2
- 21:00. Англия – Австрия – 2:0
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