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Молодежные турниры
19 июня 2022, 23:40 | Обновлено 19 июня 2022, 23:45
165
0

Евро-2022 U-19 по футболу: в лидерах – Франция, Италия и Англия

В Словакии завершился первый тур чемпионата Европы для 19-летних игроков

19 июня 2022, 23:40 | Обновлено 19 июня 2022, 23:45
165
0
Евро-2022 U-19 по футболу: в лидерах – Франция, Италия и Англия
УЕФА

18 июня стартовал чемпионат Европы 2022 по футболу среди 19-летних игроков.

Завершился 1 тур турнира, который проходит в Словакии.

  • Группа A: Словакия, Румыния, Италия, Франция
  • Группа B: Англия, Израиль, Сербия, Австрия

После первого тура лидерство в группах захватили команды-гранды: Франция, Италия, а также Англия (по 3 очка из 3).

Евро-2022 U-19. Словакия

1-й тур, 18 июня

  • 18:30. Словакия – Франция – 0:5
  • 21:00. Италия – Румыния – 2:1

1-й тур, 19 июня

  • 18:30. Сербия – Израиль – 2:2
  • 21:00. Англия – Австрия – 2:0
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Источник Sport.ua
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