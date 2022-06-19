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Украина. Премьер лига
19 июня 2022, 21:53 | Обновлено 19 июня 2022, 21:54
528
0

Тренер Ингульца: «Поворознюк сказал, что у нас тылы спокойные»

Сергей Лавриненко – о контактах с президентом клуба

19 июня 2022, 21:53 | Обновлено 19 июня 2022, 21:54
528
0
Тренер Ингульца: «Поворознюк сказал, что у нас тылы спокойные»
Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал, есть ли у него сейчас контакты с президентом клуба Александром Поворознюком, а также интегрирован ли он в подготовку к новому сезону.

«Энергии Александра Григорьевича будет хватать на все – и на ситуацию, которая случилась в стране, и на посевную, и на футбол. Поэтому он всегда такой энергичный. Коммуникация у нас есть, но не такая частая, как это было в мирное время. Но мы постоянно общаемся.

У меня был вопрос к Александру Григорьевичу: на что мы можем рассчитывать? Я получил четкий ответ, что все хорошо, тылы спокойные, поэтому мы можем думать о футболе. Как мы это и делали до войны. У меня есть надежда, что в плане футбола все будет стабильно и мы сможем пригласить игроков, качественно провести сборы, подготовиться к чемпионату. Однозначно будем боевой единицей», – подытожил Лавриненко.

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Источник Футбол 1/2/3
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