Роман ГРИГОРЧУК: «Мы даже не смогли набрать футболистов на состав»

Тренерский штаб «Черноморца» во главе с Романом Григорчуком беспокоит кадровая ситуация в команде.

«Сейчас спортсменам невозможно находится в какой-то минимальной форме. Если я раньше говорил, что нам потребуется 6 недель на возвращение формы, то это не так - слишком мало времени. За шесть недель мы будем рисковать здоровьем спортсменов. Из-за этого подготовку нужно растягивать.

Все наши легионеры ушли, некоторых украинцев у нас не будет, например, Морозюка. Это мы точно знаем. Мне страшно даже называть то количество футболистов, которое сейчас есть у «Черноморца». Наверное, никто мне даже не поверит. Мы даже не смогли набрать футболистов на состав.

Нужно набрать команду. Сейчас украинцы на контрактах при клубах. Сейчас нет игроков, которых нам бы предлагали агенты. Свободных украинских футболистов на рынке нет. Мы просто собираем игроков с Первой и Второй лиг, приглашаем к себе на просмотр и будем выбирать.

Тут я совсем не жалуюсь - чем тяжелее, тем интереснее. Будем работать, будем находить способы», - подытожил Григорчук.