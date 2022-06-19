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  4. Истборн. Цуренко и Ястремская получили первых соперниц в основной сетке
WTA
19 июня 2022, 21:26 | Обновлено 19 июня 2022, 21:27
640
1

Истборн. Цуренко и Ястремская получили первых соперниц в основной сетке

Леся и Даяна узнали имена теннисисток, в которыми предстоит сразится в первом круге основы

19 июня 2022, 21:26 | Обновлено 19 июня 2022, 21:27
640
1
Истборн. Цуренко и Ястремская получили первых соперниц в основной сетке
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Леся Цуренко узнали соперниц в основной сетке травяного турнира WTA 250 в Истборне.

Ястремская в первом раунде сразится против победительницы квалификации Донны Векич из Хорватии.

Цуренко, которая сама преодолела сито отбора, сыграет против Камилы Осорио из Колумбии

Также в основе представлены Ангелина Калинина и Марта Костюк.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Леся Цуренко WTA Истборн Донна Векич Камила Осорио Даяна Ястремская
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Spectra
Даяна ведёт 3-0 у Векич. Не надо портит статистику. На счёт Леси не понятно достался соперник, который ей по силам, но это её третий матч подряд будет, не понятно сколько сил осталось. Даяна должна пройти, а Леся как получится.
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