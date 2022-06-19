WTA19 июня 2022, 21:26 | Обновлено 19 июня 2022, 21:27
640
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Истборн. Цуренко и Ястремская получили первых соперниц в основной сетке
Леся и Даяна узнали имена теннисисток, в которыми предстоит сразится в первом круге основы
19 июня 2022, 21:26 | Обновлено 19 июня 2022, 21:27
640
1
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Леся Цуренко узнали соперниц в основной сетке травяного турнира WTA 250 в Истборне.
Ястремская в первом раунде сразится против победительницы квалификации Донны Векич из Хорватии.
Цуренко, которая сама преодолела сито отбора, сыграет против Камилы Осорио из Колумбии
Также в основе представлены Ангелина Калинина и Марта Костюк.
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Комментарии 1
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Даяна ведёт 3-0 у Векич. Не надо портит статистику. На счёт Леси не понятно достался соперник, который ей по силам, но это её третий матч подряд будет, не понятно сколько сил осталось. Даяна должна пройти, а Леся как получится.
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