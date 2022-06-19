Истборн. Цуренко и Ястремская получили первых соперниц в основной сетке

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Леся Цуренко узнали соперниц в основной сетке травяного турнира WTA 250 в Истборне.

Ястремская в первом раунде сразится против победительницы квалификации Донны Векич из Хорватии.

Цуренко, которая сама преодолела сито отбора, сыграет против Камилы Осорио из Колумбии

Также в основе представлены Ангелина Калинина и Марта Костюк.

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