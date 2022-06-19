Уимблдон19 июня 2022, 19:06 |
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Сачко и Марченко узнали имена первых соперников в квалификации Уимблдона
Украинцы сразятся против молодых и перспективных
19 июня 2022, 19:06 |
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Состоялась жеребьевка мужской квалификации Уимблдона.
Виталий Сачко (№243 ATP) проведет дебютный матч на турнирах Grand Slam против Доминика Штрикера (№201 ATP).
Илья Марченко (№257 ATP) начнет отбор матче против Йеспера де Йонга из Нидерландов (№160 ATP), посеянного под 31-м номером.
Оба соперника украинцев дебютируют на турнирах Grand Slam.
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