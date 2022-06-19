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  4. Сачко и Марченко узнали имена первых соперников в квалификации Уимблдона
Уимблдон
19 июня 2022, 19:06 |
51
0

Сачко и Марченко узнали имена первых соперников в квалификации Уимблдона

Украинцы сразятся против молодых и перспективных

19 июня 2022, 19:06 |
51
0
Сачко и Марченко узнали имена первых соперников в квалификации Уимблдона
ATP. Виталий Сачко

Состоялась жеребьевка мужской квалификации Уимблдона.

Виталий Сачко (№243 ATP) проведет дебютный матч на турнирах Grand Slam против Доминика Штрикера (№201 ATP).

Илья Марченко (№257 ATP) начнет отбор матче против Йеспера де Йонга из Нидерландов (№160 ATP), посеянного под 31-м номером.

Оба соперника украинцев дебютируют на турнирах Grand Slam.

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Виталий Сачко Илья Марченко Уимблдон-2022
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Источник Wimbledon
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