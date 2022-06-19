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  4. ATP Лондон. Берреттини выиграл второй подряд турнир на траве
ATP
19 июня 2022, 17:13 | Обновлено 19 июня 2022, 17:15
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0

ATP Лондон. Берреттини выиграл второй подряд турнир на траве

Маттео будет одним из главных фаворитов на Уимблдоне

19 июня 2022, 17:13 | Обновлено 19 июня 2022, 17:15
80
0
ATP Лондон. Берреттини выиграл второй подряд турнир на траве
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

Состоялся финальный матч в рамках травяного турнира ATP 500 в Лондоне.

Второй сеяный итальянец Маттео Берреттини в двух сетах оказался сильнее серба Филип Краиновича.

Лондон. Финал
 Маттео Берреттини [2] –  Филип Краинович – 7:5, 6:4

Для Берреттини, который является действующим финалистом Уимблдона, это уже второй титул подряд на траве и четвертый за карьеру. В Лондоне в рамках соревнований Queen's Club Championship он защитил прошлогоднюю победу.

Краинович провел пятый финал ATP в карьере и все их проиграл.

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ATP Лондон Маттео Берреттини Филип Краинович
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Источник Sport.ua
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