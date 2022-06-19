ATP Лондон. Берреттини выиграл второй подряд турнир на траве

Состоялся финальный матч в рамках травяного турнира ATP 500 в Лондоне.

Второй сеяный итальянец Маттео Берреттини в двух сетах оказался сильнее серба Филип Краиновича.

Лондон. Финал

Маттео Берреттини [2] – Филип Краинович – 7:5, 6:4

Для Берреттини, который является действующим финалистом Уимблдона, это уже второй титул подряд на траве и четвертый за карьеру. В Лондоне в рамках соревнований Queen's Club Championship он защитил прошлогоднюю победу.

Краинович провел пятый финал ATP в карьере и все их проиграл.