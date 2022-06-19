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19 июня 2022, 17:31 |
312
0

ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности

Каролин Возняцки не очень долго отдыхала после рождения дочки

19 июня 2022, 17:31 |
312
0
ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Возняцки и Дэвид Ли

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки сообщила о второй беременности.
 
11 июня прошлого года известная датская теннисистка родила дочь, которую назвали Оливия Возняцки Ли.
 
Отметим, что Каролин в 2019-м году сыграла свадьбу с бывшим американским баскетболистом Дэвидом Ли.

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