ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки сообщила о второй беременности.



11 июня прошлого года известная датская теннисистка родила дочь, которую назвали Оливия Возняцки Ли.



Отметим, что Каролин в 2019-м году сыграла свадьбу с бывшим американским баскетболистом Дэвидом Ли.