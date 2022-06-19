Другие новости19 июня 2022, 17:31 |
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ФОТО. Экс-первая ракетка мира объявила о второй беременности
Каролин Возняцки не очень долго отдыхала после рождения дочки
19 июня 2022, 17:31 |
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Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки сообщила о второй беременности.
11 июня прошлого года известная датская теннисистка родила дочь, которую назвали Оливия Возняцки Ли.
Отметим, что Каролин в 2019-м году сыграла свадьбу с бывшим американским баскетболистом Дэвидом Ли.
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