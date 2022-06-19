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  4. ВИДЕО. 10 лет назад Ибрагимович забил фантастический гол в ворота Франции
Чемпионат Европы
19 июня 2022, 16:47 |
204
1

ВИДЕО. 10 лет назад Ибрагимович забил фантастический гол в ворота Франции

Зрители на НСК «Олимпийский» воочию наблюдали за этим потрясающим ударом

19 июня 2022, 16:47 |
204
1
ВИДЕО. 10 лет назад Ибрагимович забил фантастический гол в ворота Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

19 июня 2012 на НСК «Олимпийский» в рамках группового раунда чемпионата Европы сборная Швеции переиграла команду Франции (2:0).

На 54-й минуте счет в матче в акробатическом прыжке открыл шведский голеадор Златан Ибрагимович.

К сожалению, это не помогло шведам пробиться в плей-офф. Они заняли последнюю строчку в квартете и вместе с Украиной остались за бортом четвертьфинальной стадии. 

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umnuy2
ибра конечно топчик.Много красоты сделал за карьеру
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