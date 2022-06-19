ВИДЕО. 10 лет назад Ибрагимович забил фантастический гол в ворота Франции

19 июня 2012 на НСК «Олимпийский» в рамках группового раунда чемпионата Европы сборная Швеции переиграла команду Франции (2:0).

На 54-й минуте счет в матче в акробатическом прыжке открыл шведский голеадор Златан Ибрагимович.

К сожалению, это не помогло шведам пробиться в плей-офф. Они заняли последнюю строчку в квартете и вместе с Украиной остались за бортом четвертьфинальной стадии.