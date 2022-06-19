ВИДЕО. 10 лет назад Ибрагимович забил фантастический гол в ворота Франции
Зрители на НСК «Олимпийский» воочию наблюдали за этим потрясающим ударом
19 июня 2012 на НСК «Олимпийский» в рамках группового раунда чемпионата Европы сборная Швеции переиграла команду Франции (2:0).
На 54-й минуте счет в матче в акробатическом прыжке открыл шведский голеадор Златан Ибрагимович.
К сожалению, это не помогло шведам пробиться в плей-офф. Они заняли последнюю строчку в квартете и вместе с Украиной остались за бортом четвертьфинальной стадии.
🇸🇪 A Zlatan classic 10 years ago today! 🤤#OTD | @Ibra_official | @svenskfotboll pic.twitter.com/AcPVXaYawg— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 19, 2022
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