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  4. Экс-защитник Ман Сити и Интера Коларов объявил о завершении карьеры
Англия
19 июня 2022, 14:30 |
216
0

Экс-защитник Ман Сити и Интера Коларов объявил о завершении карьеры

Сербский спортсмен прощается с футболом в 36 лет

19 июня 2022, 14:30 |
216
0
Экс-защитник Ман Сити и Интера Коларов объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший капитан сборной Сербии, игрок многих топ-клубов Александар Коларов объявил о завершении карьеры.

«Я всегда знал, что этот момент рано или поздно настанет. Хотя мне грустно закрывать эту главу своей жизни, я признателен за возможность добиться того, что всегда было моей мечтой.

В ближайшее время я начну подготовку к работе спортивным директором и скаутом в футбольном центре Федерации футбола Италии в Коверчано», – сообщил футболист.

Коларов за свою карьеру играл за «Чукарички» (2004-2006), ОФК (2006-2007), «Лацио» (2007-2010), «Манчестер Сити» (2010-2017), «Рому» (2017-2020) и «Интер» (2020-2022). В активе Коларова 94 матча за нциональную сборную Сербии. Также футболист выиграл 11 разных трофеев.

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Александар Коларов завершение карьеры
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Источник 90min
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