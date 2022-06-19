Экс-защитник Ман Сити и Интера Коларов объявил о завершении карьеры

Бывший капитан сборной Сербии, игрок многих топ-клубов Александар Коларов объявил о завершении карьеры.

«Я всегда знал, что этот момент рано или поздно настанет. Хотя мне грустно закрывать эту главу своей жизни, я признателен за возможность добиться того, что всегда было моей мечтой.

В ближайшее время я начну подготовку к работе спортивным директором и скаутом в футбольном центре Федерации футбола Италии в Коверчано», – сообщил футболист.

Коларов за свою карьеру играл за «Чукарички» (2004-2006), ОФК (2006-2007), «Лацио» (2007-2010), «Манчестер Сити» (2010-2017), «Рому» (2017-2020) и «Интер» (2020-2022). В активе Коларова 94 матча за нциональную сборную Сербии. Также футболист выиграл 11 разных трофеев.