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  4. ВИДЕО. Кайл Уокер назвал Зинченко невероятным
Англия
19 июня 2022, 13:14 | Обновлено 19 июня 2022, 13:21
565
0

ВИДЕО. Кайл Уокер назвал Зинченко невероятным

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

19 июня 2022, 13:14 | Обновлено 19 июня 2022, 13:21
565
0
ВИДЕО. Кайл Уокер назвал Зинченко невероятным
Getty Images/Global Images Ukraine

Во время недавнего интервью Кайла Уокера попросили назвать трех самых техничных футболистов в упражнениях на удержание мяча. Список оказался довольно неожиданным.

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Источник Sport.ua
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