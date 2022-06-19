Англия19 июня 2022, 13:14 | Обновлено 19 июня 2022, 13:21
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ВИДЕО. Кайл Уокер назвал Зинченко невероятным
Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua
19 июня 2022, 13:14 | Обновлено 19 июня 2022, 13:21
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Во время недавнего интервью Кайла Уокера попросили назвать трех самых техничных футболистов в упражнениях на удержание мяча. Список оказался довольно неожиданным.
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