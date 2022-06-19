Испания19 июня 2022, 12:26 | Обновлено 19 июня 2022, 12:33
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ВИДЕО. Украинский триумф в Париже, Зинченко и Эвертон, ставим на Жирону
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
19 июня 2022, 12:26 | Обновлено 19 июня 2022, 12:33
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1. Украинский пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
2. Бетербиев одержал 18-ю победу в карьере
3. Зинченко может перейти к Эвертону
4. Прогноз матча Тенерифе - Жирона
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