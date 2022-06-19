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  4. ВИДЕО. Украинский триумф в Париже, Зинченко и Эвертон, ставим на Жирону
Испания
19 июня 2022, 12:26 | Обновлено 19 июня 2022, 12:33
929
0

ВИДЕО. Украинский триумф в Париже, Зинченко и Эвертон, ставим на Жирону

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

19 июня 2022, 12:26 | Обновлено 19 июня 2022, 12:33
929
0
ВИДЕО. Украинский триумф в Париже, Зинченко и Эвертон, ставим на Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Украинский пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
2. Бетербиев одержал 18-ю победу в карьере
3. Зинченко может перейти к Эвертону
4. Прогноз матча Тенерифе - Жирона

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Источник Sport.ua
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