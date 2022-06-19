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  4. Марта Костюк – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 июня 2022, 16:40 | Обновлено 19 июня 2022, 17:42
429
1

Марта Костюк – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Истборне

19 июня 2022, 16:40 | Обновлено 19 июня 2022, 17:42
429
1
Марта Костюк – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

19 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№78 WTA) начнет выступления в основной сетке турнира WTA 500 в Истборне.
  
В первом круге основы украинка сразится против Виктории Голубич из Швейцарии (№51 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Канепи – Паррисас-Диас. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против седьмой сеяной Барборы Крейчиковой из Чехии.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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Источник Sport.ua
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ukrop45
хтось може скинути посилання де можна подивитись гру
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