Марта Костюк – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№78 WTA) начнет выступления в основной сетке турнира WTA 500 в Истборне.



В первом круге основы украинка сразится против Виктории Голубич из Швейцарии (№51 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Канепи – Паррисас-Диас. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против седьмой сеяной Барборы Крейчиковой из Чехии.

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