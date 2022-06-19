Марта Костюк – Виктория Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Истборне
19 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№78 WTA) начнет выступления в основной сетке турнира WTA 500 в Истборне.
В первом круге основы украинка сразится против Виктории Голубич из Швейцарии (№51 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Канепи – Паррисас-Диас. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против седьмой сеяной Барборы Крейчиковой из Чехии.
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