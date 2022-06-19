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  4. Челси хочет купить Стерлинга, игрок нужен Тухелю
Англия
19 июня 2022, 11:59 |
93
0

Челси хочет купить Стерлинга, игрок нужен Тухелю

Вингер «Ман Сити» может перебраться в Лондон

19 июня 2022, 11:59 |
93
0
Челси хочет купить Стерлинга, игрок нужен Тухелю
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» этим летом собирается купить крайнего хавбека «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Лондонцы пока не делали предложений по 27-летнему игроку сборной Англии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, трансфер Стерлинга зависит в том числе от того, уйдет ли форвард «синих» Ромелу Лукаку в аренду в «Интер» и состоится ли переход в «Челси» вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

В сезоне 2021/22 Стерлинг сыграл 47 матчей во всех турнирах за «Сити», забил 15 мячей и сделал 8 ассистов.

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Манчестер Сити Челси Рахим Стерлинг трансферы АПЛ Томас Тухель
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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