Челси хочет купить Стерлинга, игрок нужен Тухелю
Вингер «Ман Сити» может перебраться в Лондон
«Челси» этим летом собирается купить крайнего хавбека «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.
Лондонцы пока не делали предложений по 27-летнему игроку сборной Англии.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, трансфер Стерлинга зависит в том числе от того, уйдет ли форвард «синих» Ромелу Лукаку в аренду в «Интер» и состоится ли переход в «Челси» вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.
В сезоне 2021/22 Стерлинг сыграл 47 матчей во всех турнирах за «Сити», забил 15 мячей и сделал 8 ассистов.
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