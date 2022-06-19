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WTA
19 июня 2022, 06:09 | Обновлено 19 июня 2022, 06:10
142
0

Украинки узнали первых соперниц на турнире в Истборне

На травяном турнире сыграют четыре украинские теннисистки

19 июня 2022, 06:09 | Обновлено 19 июня 2022, 06:10
142
0
Украинки узнали первых соперниц на турнире в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинские теннисистки узнали своих первых соперниц травяного турнира WTA в Истборне (Великобритания).

Ангелина Калинина (№37 WTA) в первом круге встретится с Сораной Кырстей (№36 WTA). На старте сезона украинка обыграла представительницу Румынии на турнире WTA 250 в Аделаиде. Победительница этого матча дальше сыграет против третьей сеяной Марии Саккари (№6).

Марта Костюк (№78 WTA) свой первый матч на траве в этом сезоне проведёт против Виктории Голубич (№51 WTA). В 2018 году теннисистки встречались в финале турнира ITF W60 в Берни, в котором сильнее была украинка. Во втором круге победительницу этого матча ожидает Барбора Крейчикова (№14), посеянная под седьмым номером.

Даяна Ястремская (№79 WTA) в первом круге встретится с победительницей квалификации.

В парном разряде турнира в Истборне сыграет Людмила Киченок вместе с Аленой Остапенко. Украино-латвийская пара на старте турнира встретится с третьими сеяными Николь Меликар-Мартинес (США) и Чжан Шуай (Китай).

 

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Источник Большой теннис Украины
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