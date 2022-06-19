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  4. Женская сборная Украины поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА
Сборная УКРАИНЫ
19 июня 2022, 04:52 |
111
0

Женская сборная Украины поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Наша команда занимает 34-е место

19 июня 2022, 04:52 |
111
0
Женская сборная Украины поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА
УАФ

Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором наша национальная команда занимает 34-ю позицию. Это на одну ступеньку выше, чем в предыдущем реестре. Среди представителей УЕФА Украина находится на 22 месте.

В первую тройку рейтинга ФИФА по-прежнему входят США, Швеция и Франция. Соперники сборной Украины в отборе ЧМ-2023 занимают в рейтинге следующие места: Испания – седьмое (0), Шотландия – 23 (0), Венгрия – 42 (-1), Фарерские острова – 99 (-1).

Следующий мировой рейтинг будет опубликован 5 августа 2022 года.

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женская сборная Украины по футболу рейтинг ФИФА
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Источник Всеукраинская Ассоциация женского футбола
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