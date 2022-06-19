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  4. Футболистка сборной Украины: «Хочется подарить улыбку украинцам»
Сборная УКРАИНЫ
19 июня 2022, 02:48 |
19
0

Футболистка сборной Украины: «Хочется подарить улыбку украинцам»

Натия Панцулая – о предстоящих матчах квалификации ЧМ-2023

19 июня 2022, 02:48 |
19
0
Футболистка сборной Украины: «Хочется подарить улыбку украинцам»
womensfootball.com.ua. Натия Панцулая

Игрок женской сборной Украины Натия Панцулая поделилась своими мыслями перед важными матчами отбора на ЧМ 2023 против Шотландии и Венгрии.

«Наш тренер, конечно, большой профессионал, поэтому он всегда поддерживал нас, был с нами на связи. Он всегда интересовался, в каком мы физическом и моральном состоянии, нужна ли нам какая-либо помощь, был открыт к нам и мы чувствовали его поддержку. Думаю, на сегодняшний день все соперники достаточно сложные, потому что уровень футбола растет и проходных команд не бывает. Поэтому все команды сложны, какой бы ни была наша группа. На сегодняшний день мы еще никого не разбирали, потому что у нас есть свои задачи, мы корректируем какие-то тактические моменты, строим свою игру. Я так понимаю, что тренер хочет вывести наше физическое состояние на одинаковый уровень, ведь чемпионаты закончились в разные периоды. Полагаю, для разбора еще будет время.

Игры сборной всегда были важны, и это была большая мотивация. В таких играх всегда хочется и нужно выигрывать. Но сегодня мотивации гораздо больше, потому что каждая победа – это как пазл для нашей общей победы. Поэтому я считаю, что мы играем не только для себя, но и для страны, для людей. Хотелось бы хотя бы на несколько минут подарить улыбку нашим людям в Украине».

Матч между женскими сборными Украины и Шотландии состоится 24 июня, а встреча против Венгрии запланирована на 28 июня.

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Натия Панцулая женская сборная Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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