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  4. ВИДЕО. Динамо под руководством Луческу начало тренировки в Киеве
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 23:45 |
269
0

ВИДЕО. Динамо под руководством Луческу начало тренировки в Киеве

Киевляне работают на базе клуба

18 июня 2022, 23:45 |
269
0
ВИДЕО. Динамо под руководством Луческу начало тренировки в Киеве
fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» под руководством Мирчи Луческу, вернувшегося из Бухареста в Киев вместе со своими подопечными и тренерским штабом, занимается в режиме двухразовых тренировок.

К работе с основой привлечен ряд молодых динамовцев, которые в прошлом сезоне выступали за юношеский состав, а сейчас имеют возможность зарекомендовать себя перед главным тренером первой команды.

22 июня Луческу запланировал отъезд в Бухарест, откуда «Динамо» отправится на сбор в Швейцарию, где продолжит подготовку непосредственно к встрече в квалификации Лиги чемпионов с турецким «Фенербахче».

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Источник ФК Динамо Киев
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