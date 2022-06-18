ВИДЕО. Динамо под руководством Луческу начало тренировки в Киеве
Киевляне работают на базе клуба
«Динамо» под руководством Мирчи Луческу, вернувшегося из Бухареста в Киев вместе со своими подопечными и тренерским штабом, занимается в режиме двухразовых тренировок.
К работе с основой привлечен ряд молодых динамовцев, которые в прошлом сезоне выступали за юношеский состав, а сейчас имеют возможность зарекомендовать себя перед главным тренером первой команды.
22 июня Луческу запланировал отъезд в Бухарест, откуда «Динамо» отправится на сбор в Швейцарию, где продолжит подготовку непосредственно к встрече в квалификации Лиги чемпионов с турецким «Фенербахче».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дуглас Бергквист не успел провести ни одного официального матча за «моряков»
Украинский форвард может продолжить карьеру за океаном