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  4. Минус 15 клубов. В ПФЛ рассказали о проблемах в Первой и Второй лигах
Украина. Первая лига
18 июня 2022, 23:13 | Обновлено 18 июня 2022, 23:51
849
1

Минус 15 клубов. В ПФЛ рассказали о проблемах в Первой и Второй лигах

Многие команды не готовы играть

18 июня 2022, 23:13 | Обновлено 18 июня 2022, 23:51
849
1
Минус 15 клубов. В ПФЛ рассказали о проблемах в Первой и Второй лигах
fc-alliance.com.ua

Если сезон в Первой и Второй лигах начнется, то минимум 15 клуб не смогут стартовать. Об этом рассказал президент ПФЛ Александр Каденко.

«Мы можем подсчитать это очень просто: 47 и 32 (всего и сыграют), то есть на старт не выйдут 15 футбольных клубов. В основном это клубы, которые находятся в зоне боевых действий или в непосредственной близости или поднялись в Премьер-лигу».

«Сейчас мы в тесном сотрудничестве с органами государственной власти, комитетом по стадионам и безопасности проведения соревнований изучаем ситуацию, где есть возможность по укрытиям и другие вопросы касаемо проведению».

«Мы не можем быстро ответить на все вопросы. Но со временем вы все узнаете, - рассказал Каденко.

Ранее Каденко сообщил, что пока что планируется иметь по 16 команд в Первой и Второй лигах.

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Первая лига Украины Вторая лига Украины Александр Каденко ПФЛ Украины чемпионат Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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Комментарии 1
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Віталій Ткачук
Ну не знаю, тут "баба на двоє ворожила". Візьмемо умовну Хмельниччину: лише три міста мають професійні клуби ( Хмель, Волочиськ і Дунаївці ). Кам'янець-Подільський не має , а інфраструктура то є. Область може прийняти ще 2-3 клуби з першої чи другої ліги ( багато переселенців, вболівальники будуть ),  головне щоб в власників цих клубів було бажання. Але є одне величезне але, яке стосується проведення чемпіонату: кацапам пох куди стріляти, орки не подивляться що на стадіоні люди з дітьми, їм головне вбити побільше українців. Веду до того, що рішення потрібно приймати зважено.
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