Минус 15 клубов. В ПФЛ рассказали о проблемах в Первой и Второй лигах

Если сезон в Первой и Второй лигах начнется, то минимум 15 клуб не смогут стартовать. Об этом рассказал президент ПФЛ Александр Каденко.

«Мы можем подсчитать это очень просто: 47 и 32 (всего и сыграют), то есть на старт не выйдут 15 футбольных клубов. В основном это клубы, которые находятся в зоне боевых действий или в непосредственной близости или поднялись в Премьер-лигу».

«Сейчас мы в тесном сотрудничестве с органами государственной власти, комитетом по стадионам и безопасности проведения соревнований изучаем ситуацию, где есть возможность по укрытиям и другие вопросы касаемо проведению».

«Мы не можем быстро ответить на все вопросы. Но со временем вы все узнаете, - рассказал Каденко.

Ранее Каденко сообщил, что пока что планируется иметь по 16 команд в Первой и Второй лигах.