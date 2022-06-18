Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе

По информации журналиста Дмитрия Ильченко, защитник Томаш Кендзера и хавбек Беньямин Вербич могут пополнить состав «Динамо» на тренировочном сборе в Швейцарии.

Оба игрока вторую часть минувшего сезона провели в Польше.

Пока нет ясности, готовы ли Кендзера и Вербич играть в матчах УПЛ, если чемпионат будет проходить в Украине. Однако в квалификации Лиги чемпионов киевляне могут на них рассчитывать.