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  4. Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 22:31 |
2367
0

Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе

Кендзера и Вербич, возможно, приедут на сбор

18 июня 2022, 22:31 |
2367
0
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
fcdynamo.kiev.ua. Беньямин Вербич

По информации журналиста Дмитрия Ильченко, защитник Томаш Кендзера и хавбек Беньямин Вербич могут пополнить состав «Динамо» на тренировочном сборе в Швейцарии.

Оба игрока вторую часть минувшего сезона провели в Польше.

Пока нет ясности, готовы ли Кендзера и Вербич играть в матчах УПЛ, если чемпионат будет проходить в Украине. Однако в квалификации Лиги чемпионов киевляне могут на них рассчитывать.

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Динамо Киев Беньямин Вербич Томаш Кендзера
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