Украина. Премьер лига18 июня 2022, 22:31 |
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Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
Кендзера и Вербич, возможно, приедут на сбор
18 июня 2022, 22:31 |
2367
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По информации журналиста Дмитрия Ильченко, защитник Томаш Кендзера и хавбек Беньямин Вербич могут пополнить состав «Динамо» на тренировочном сборе в Швейцарии.
Оба игрока вторую часть минувшего сезона провели в Польше.
Пока нет ясности, готовы ли Кендзера и Вербич играть в матчах УПЛ, если чемпионат будет проходить в Украине. Однако в квалификации Лиги чемпионов киевляне могут на них рассчитывать.
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