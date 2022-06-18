WTA Берлин. Бенчич и Жабер сразятся за титул

Состоялись полуфинальные матчи в рамках травяного турнира WTA 500 в Берлине.

Берлин. 1/2 финала

Онс Жабер [1] – Кори Гауфф [7] – 7:6(4), 6:2

Белинда Бенчич [8] – Мария Саккари [2] – 6:7(6), 6:4, 6:4

Онс Жабер и Белинда Бенчич ранее сыграли три матча, швейцарка добыла две победы, но последняя встреча осталась за туниской.