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  4. WTA Берлин. Бенчич и Жабер сразятся за титул
WTA
18 июня 2022, 22:00 |
147
0

WTA Берлин. Бенчич и Жабер сразятся за титул

Кори Гауфф и Мария Саккари остановились на стадии полуфинала

18 июня 2022, 22:00 |
147
0
WTA Берлин. Бенчич и Жабер сразятся за титул
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Состоялись полуфинальные матчи в рамках травяного турнира WTA 500 в Берлине.

Берлин. 1/2 финала

 Онс Жабер [1] –  Кори Гауфф [7] – 7:6(4), 6:2
 Белинда Бенчич [8] –  Мария Саккари [2] – 6:7(6), 6:4, 6:4

Онс Жабер и Белинда Бенчич ранее сыграли три матча, швейцарка добыла две победы, но последняя встреча осталась за туниской.

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Белинда Бенчич Мария Саккари Кори Гауфф Онс Жабер WTA Берлин
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Источник Sport.ua
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