WTA18 июня 2022, 22:00 |
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WTA Берлин. Бенчич и Жабер сразятся за титул
Кори Гауфф и Мария Саккари остановились на стадии полуфинала
18 июня 2022, 22:00 |
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Состоялись полуфинальные матчи в рамках травяного турнира WTA 500 в Берлине.
Берлин. 1/2 финала
Онс Жабер [1] – Кори Гауфф [7] – 7:6(4), 6:2
Белинда Бенчич [8] – Мария Саккари [2] – 6:7(6), 6:4, 6:4
Онс Жабер и Белинда Бенчич ранее сыграли три матча, швейцарка добыла две победы, но последняя встреча осталась за туниской.
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