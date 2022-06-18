ATP18 июня 2022, 21:50 |
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ATP Лондон. Берреттини – в финале, Чилич проиграл
Известны финалисты травного турнира в Великобритании
18 июня 2022, 21:50 |
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Состоялись полуфинальные матчи в рамках травяного турнира ATP 500 в Лондоне.
Лондон. 1/2 финала
Филип Краинович – Марин Чилич [7] – 6:3, 6:3
Маттео Берреттини [2] – Ботик ван де Зандсхулп – 6:4, 6:3
Берреттини выиграл обе личные встречи у Краиновича.
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