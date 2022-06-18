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  4. ATP Лондон. Берреттини – в финале, Чилич проиграл
ATP
18 июня 2022, 21:50 |
48
0

ATP Лондон. Берреттини – в финале, Чилич проиграл

Известны финалисты травного турнира в Великобритании

18 июня 2022, 21:50 |
48
0
ATP Лондон. Берреттини – в финале, Чилич проиграл
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

Состоялись полуфинальные матчи в рамках травяного турнира ATP 500 в Лондоне.

Лондон. 1/2 финала

 Филип Краинович –  Марин Чилич [7] – 6:3, 6:3
 Маттео Берреттини [2] –  Ботик ван де Зандсхулп – 6:4, 6:3

Берреттини выиграл обе личные встречи у Краиновича.

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Марин Чилич ATP Лондон Маттео Берреттини Филип Краинович Ботик ван де Зандсхулп
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Источник Sport.ua
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