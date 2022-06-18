Будет ли жить Волынь? Клуб примет решение на следующей неделе
Тренер Альберт Шахов признал, что клуб может прекратить существование
Тренер «Волыни» Альберт Шахов подтвердил, что луцкий клуб, вероятно, не будет участвовать в новом сезоне Первой лиги, сократив деятельность до работы детской школы.
– Расскажите о подготовке «Волыни» к новому сезону в Первой лиге. Когда соберетесь и где будете ее проводить?
– Смотрите, мы где-то на следующей недели еще будем определяться – будем ли мы вовсе играть в этом сезоне. Сейчас конкретики никакой нет и конкретно нам не сказали – будем или не будем участвовать.
Сейчас так поддерживаем форму, где-то три раза в неделю мы бегаем с парнями. Раз в неделю стараемся провести какой-то спарринг.
– Мы слышали слухи, что руководство клуба планирует оставить только детскую спортивную школу, так ли это?
– Есть такой вариант. На следующей неделе приедет генеральный директор и главный инвестор, поэтому я думаю, что будут обсуждать возможные варианты.
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