Будет ли жить Волынь? Клуб примет решение на следующей неделе

Тренер «Волыни» Альберт Шахов подтвердил, что луцкий клуб, вероятно, не будет участвовать в новом сезоне Первой лиги, сократив деятельность до работы детской школы.

– Расскажите о подготовке «Волыни» к новому сезону в Первой лиге. Когда соберетесь и где будете ее проводить?

– Смотрите, мы где-то на следующей недели еще будем определяться – будем ли мы вовсе играть в этом сезоне. Сейчас конкретики никакой нет и конкретно нам не сказали – будем или не будем участвовать.

Сейчас так поддерживаем форму, где-то три раза в неделю мы бегаем с парнями. Раз в неделю стараемся провести какой-то спарринг.

– Мы слышали слухи, что руководство клуба планирует оставить только детскую спортивную школу, так ли это?

– Есть такой вариант. На следующей неделе приедет генеральный директор и главный инвестор, поэтому я думаю, что будут обсуждать возможные варианты.