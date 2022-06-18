ATP18 июня 2022, 21:42 | Обновлено 18 июня 2022, 21:49
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ATP Галле. Стали известны финалисты
В матче за титул сразятся поляк и россиянин
18 июня 2022, 21:42 | Обновлено 18 июня 2022, 21:49
67
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Состоялись полуфинальные матчи в рамках травяного турнира ATP 500 в Галле (Германия).
Галле. 1/2 финала
Даниил Медведев [1] – Оскар Отте [SE] – 7:6(3), 6:3
Хуберт Хуркач [5] – Ник Кирьос [WC] – 4:6, 7:6(2), 7:6(4)
Медведев и Хуркач ранее встречались четыре раза, счет равный.
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