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ATP
18 июня 2022, 21:42 | Обновлено 18 июня 2022, 21:49
67
0

ATP Галле. Стали известны финалисты

В матче за титул сразятся поляк и россиянин

18 июня 2022, 21:42 | Обновлено 18 июня 2022, 21:49
67
0
ATP Галле. Стали известны финалисты
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

Состоялись полуфинальные матчи в рамках травяного турнира ATP 500 в Галле (Германия).

Галле. 1/2 финала

Даниил Медведев [1] –  Оскар Отте [SE] – 7:6(3), 6:3
 Хуберт Хуркач [5] –  Ник Кирьос [WC] – 4:6, 7:6(2), 7:6(4)

Медведев и Хуркач ранее встречались четыре раза, счет равный.

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Источник Sport.ua
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