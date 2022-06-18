Элина СВИТОЛИНА: «Моя цель - Олимпиада-2024. Но сейчас у меня другие мысли»

Украинская теннисистка Элина Свитолина, который ожидает рождения ребенка, надеется вернуться на корт и сыграть на Олимпийских Играх.

«Война меняет людей. Многое изменилось внутри, в голове. Сейчас мне кажется, что ракетку я держала в руках 20 лет назад. Я очень хотела бы сыграть на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Это моя цель».

«Но на первом месте у меня сейчас совсем другие мысли», – сказала Свитолина в интервью Reuters.