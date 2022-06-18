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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Моя цель - Олимпиада-2024. Но сейчас у меня другие мысли»
WTA
18 июня 2022, 21:28 |
238
0

Элина СВИТОЛИНА: «Моя цель - Олимпиада-2024. Но сейчас у меня другие мысли»

Теннисистка переживает о войне и беременности

18 июня 2022, 21:28 |
238
0
Элина СВИТОЛИНА: «Моя цель - Олимпиада-2024. Но сейчас у меня другие мысли»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина, который ожидает рождения ребенка, надеется вернуться на корт и сыграть на Олимпийских Играх.

«Война меняет людей. Многое изменилось внутри, в голове. Сейчас мне кажется, что ракетку я держала в руках 20 лет назад. Я очень хотела бы сыграть на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Это моя цель».

«Но на первом месте у меня сейчас совсем другие мысли», – сказала Свитолина в интервью Reuters.

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Источник Большой теннис Украины
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