Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Пускай Шахтер поживет в шкуре обычной команды»

Известный украинский экс-футболист Михаил Кополовец оценил перспективы «Шахтера» в случае потери игроков-легионеров:

«Пускай «Шахтер» поживет в шкуре обычной команды, посмотрим на что способен. Большинство команд играет за счет украинских футболистов. А «Шахтер» сейчас подровняется под другие команды, и посмотрим, как он будет играть.

Когда есть миллиарды денег, то так, конечно, легче играть в футбол. Это как БМВ с жигулем на автобане, когда любые футболисты, на любой вкус, за любые деньги. А сейчас посмотрим, как «Шахтер» будет выглядеть. Я не говорю, что он будет плохо играть, но легионеры – это всегда была серьезная сила «горняков».