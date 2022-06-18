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  4. Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Пускай Шахтер поживет в шкуре обычной команды»
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 20:54 |
324
1

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Пускай Шахтер поживет в шкуре обычной команды»

Экс-игрок «Миная» - о перспективах донецкого «Шахтера»

18 июня 2022, 20:54 |
324
1
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Пускай Шахтер поживет в шкуре обычной команды»
ФК Минай. Михаил Кополовец

Известный украинский экс-футболист Михаил Кополовец оценил перспективы «Шахтера» в случае потери игроков-легионеров:

«Пускай «Шахтер» поживет в шкуре обычной команды, посмотрим на что способен. Большинство команд играет за счет украинских футболистов. А «Шахтер» сейчас подровняется под другие команды, и посмотрим, как он будет играть. 

Когда есть миллиарды денег, то так, конечно, легче играть в футбол. Это как БМВ с жигулем на автобане, когда любые футболисты, на любой вкус, за любые деньги. А сейчас посмотрим, как «Шахтер» будет выглядеть. Я не говорю, что он будет плохо играть, но легионеры – это всегда была серьезная сила «горняков».

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Михаил Кополовец Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
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Источник FanDay
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Комментарии 1
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Oleksandr Melnychuk
"Известный украинский экс-футболист Михаил Кополовец"-це що за маразм? Може відомий пи*дун, але аж ніяк відомий футболіст)))
На спорт.юа вже сам Кополовець текст пише?)))))
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