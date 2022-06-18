Президент Реала рассказал, как война в Украине повлияла на клуб

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, с чем связаны задержки с реконструкцией домашнего стадиона клуба, «Сантьяго Бернабеу»:

«Он будет готов в течение года, в конце следующего сезона. Мы начали работу сразу после того, как пришла пандемия. А потом война в Украине и это, как мы все знаем, спровоцировало две вещи – нехватку материалов и удорожание.

Но мы находимся в процессе решения всех проблем. Мы рады, что начали, даже если это было до пандемии».