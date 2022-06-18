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  4. БАЦУЛА: «Хотелось бы увидеть новый сезон с болельщиками на трибунах»
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 20:25 |
74
0

БАЦУЛА: «Хотелось бы увидеть новый сезон с болельщиками на трибунах»

Защитник «Ворсклы» – о новом сезоне УПЛ

18 июня 2022, 20:25 |
74
0
БАЦУЛА: «Хотелось бы увидеть новый сезон с болельщиками на трибунах»
YouTube. Андрей Бацула

Защитник «Ворсклы» Андрей Бацула поделился своими мыслями по поводу проведения следующего сезона УПЛ:

«Хотелось бы новый сезон увидеть с болельщиками на трибунах. Но мы все понимаем, что по состоянию на сегодняшний день это трудно сделать.

Самое главное, что он начнется. Возможно, сначала они будут следить за нами по телевизору, но потом, надеюсь, мы все вернемся на трибуны».

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Источник ФК Ворскла
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