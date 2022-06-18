Роберто МАРТИНЕС: «Азар переживает лучший период в карьере»
Наставник сборной Бельгии – о перспективах вингера «Реала»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что Эден Азар еще сможет проявить себя в полной мере в составе «Реала»:
«Эден Азар переживает лучший период в карьере. Меня удивило его психологическое и физическое состояние в июне. Болельщики «Реала» увидят совершенно другого Азара. Он одержим успехом в «Реале».
Он не думал об изменении своей цели. Он хочет выиграть чемпионат мира. Когда у тебя в распоряжении есть такой игрок, способный всё изменить, это очень хорошо».
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