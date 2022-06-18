Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роберто МАРТИНЕС: «Азар переживает лучший период в карьере»
Испания
18 июня 2022, 20:05 | Обновлено 18 июня 2022, 20:06
246
0

Роберто МАРТИНЕС: «Азар переживает лучший период в карьере»

Наставник сборной Бельгии – о перспективах вингера «Реала»

18 июня 2022, 20:05 | Обновлено 18 июня 2022, 20:06
246
0
Роберто МАРТИНЕС: «Азар переживает лучший период в карьере»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что Эден Азар еще сможет проявить себя в полной мере в составе «Реала»:

«Эден Азар переживает лучший период в карьере. Меня удивило его психологическое и физическое состояние в июне. Болельщики «Реала» увидят совершенно другого Азара. Он одержим успехом в «Реале».

Он не думал об изменении своей цели. Он хочет выиграть чемпионат мира. Когда у тебя в распоряжении есть такой игрок, способный всё изменить, это очень хорошо».

По теме:
Президент Реала рассказал, как война в Украине повлияла на клуб
Марсело может перейти в Милан
Стоит ли Лунину оставаться в Реале
Роберто Мартинес Реал Мадрид Эден Азар
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Если проводить чемпионат Украины – то дома»
Футбол | 18 июня 2022, 16:08 2
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Если проводить чемпионат Украины – то дома»
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Если проводить чемпионат Украины – то дома»

Известный экс-футболист – о следующем сезоне УПЛ

MLS – это серьезно. Цыганык рассказал о футбольном будущем Ярмоленко
Футбол | 18 июня 2022, 03:25 0
MLS – это серьезно. Цыганык рассказал о футбольном будущем Ярмоленко
MLS – это серьезно. Цыганык рассказал о футбольном будущем Ярмоленко

Украинский форвард может продолжить карьеру за океаном

Он не нужен Луческу. Появился покупатель на форварда Динамо
Футбол | 18.06.2022, 04:00
Он не нужен Луческу. Появился покупатель на форварда Динамо
Он не нужен Луческу. Появился покупатель на форварда Динамо
МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
Футбол | 18.06.2022, 07:10
МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
МАЛИНОВСКИЙ: «Миранчук – отличный парень. Он против войны»
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракты с ведущими защитниками
Футбол | 18.06.2022, 17:45
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракты с ведущими защитниками
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракты с ведущими защитниками
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Красиво. ВСУ показали, как уничтожили очередной вертолет врага
ВИДЕО. Красиво. ВСУ показали, как уничтожили очередной вертолет врага
16.06.2022, 21:40 1
Война
Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»
Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»
17.06.2022, 05:59
Футбол
Министр обороны Великобритании: Оружие есть. Время покажет, что смогут ВСУ
Министр обороны Великобритании: Оружие есть. Время покажет, что смогут ВСУ
16.06.2022, 20:53
Война
Голден Стэйт – чемпион НБА
Голден Стэйт – чемпион НБА
17.06.2022, 06:46 1
Баскетбол
Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо
Цыганков не планирует подписывать новый контракт с Динамо
17.06.2022, 22:41 18
Футбол
Источник: Тренер – Гусев. Луческу не вернулся в Украину вместе с Динамо
Источник: Тренер – Гусев. Луческу не вернулся в Украину вместе с Динамо
18.06.2022, 11:17 4
Футбол
ФОТО. Усик показал свежие фотографии с тренировок
ФОТО. Усик показал свежие фотографии с тренировок
17.06.2022, 23:13
Бокс
Малиновский может перейти в Ювентус
Малиновский может перейти в Ювентус
16.06.2022, 23:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем