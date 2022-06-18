Роберто МАРТИНЕС: «Азар переживает лучший период в карьере»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что Эден Азар еще сможет проявить себя в полной мере в составе «Реала»:

«Эден Азар переживает лучший период в карьере. Меня удивило его психологическое и физическое состояние в июне. Болельщики «Реала» увидят совершенно другого Азара. Он одержим успехом в «Реале».

Он не думал об изменении своей цели. Он хочет выиграть чемпионат мира. Когда у тебя в распоряжении есть такой игрок, способный всё изменить, это очень хорошо».