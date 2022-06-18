ФОТО. Фред вместе с красоткой-женой отдыхает на шикарном курорте Бразилии
Экс-футболист «Шахтера» провел уже четыре сезона за «Манчестер Юнайтед»
29-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Фред, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера», проводит отпуск в компании красотки-жены Моник Салум.
В качестве места для отдыха парочка выбрала шикарный курорт Бразилии – архипелаг вулканического происхождения Фернанду-ди-Норонья, который расположен в Атлантическом океане и находится на удалении в 350 километров от северо-восточного побережья Бразилии.
В сезоне-2021/22 на счету Фреда 36 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, 4 забитых мяча и 6 голевых передач.
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