ФОТО. Фред вместе с красоткой-женой отдыхает на шикарном курорте Бразилии

29-летний центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Фред, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера», проводит отпуск в компании красотки-жены Моник Салум.

В качестве места для отдыха парочка выбрала шикарный курорт Бразилии – архипелаг вулканического происхождения Фернанду-ди-Норонья, который расположен в Атлантическом океане и находится на удалении в 350 километров от северо-восточного побережья Бразилии.

В сезоне-2021/22 на счету Фреда 36 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, 4 забитых мяча и 6 голевых передач.