Источник: Йовичевич и ряд легионеров Днепра-1 готовы вернуться в Украину
Возможно, «Днепр-1» сможет удержать некоторых иностранцев
По информации журналиста Игоря Цыганыка, наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич продолжает ждать окончательного решения по поводу проведения сезона УПЛ.
Если будет решено, что чемпионат состоится, а матчи нужно будет проводить в Украине, то тренер готов вернуться в страну, несмотря на войну.
При этом у Йовичевича есть предложения из других чемпионатов.
Кроме того, если ситуация в стране не ухудшится, то в Украину могут вернуться отдельные легионеры. Названы фамилии Франсиско Ди Франко и Габриэля Бусанелло.
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