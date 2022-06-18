Источник: Йовичевич и ряд легионеров Днепра-1 готовы вернуться в Украину

По информации журналиста Игоря Цыганыка, наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич продолжает ждать окончательного решения по поводу проведения сезона УПЛ.

Если будет решено, что чемпионат состоится, а матчи нужно будет проводить в Украине, то тренер готов вернуться в страну, несмотря на войну.

При этом у Йовичевича есть предложения из других чемпионатов.

Кроме того, если ситуация в стране не ухудшится, то в Украину могут вернуться отдельные легионеры. Названы фамилии Франсиско Ди Франко и Габриэля Бусанелло.