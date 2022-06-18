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  4. Источник: Йовичевич и ряд легионеров Днепра-1 готовы вернуться в Украину
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 19:13 |
254
0

Источник: Йовичевич и ряд легионеров Днепра-1 готовы вернуться в Украину

Возможно, «Днепр-1» сможет удержать некоторых иностранцев

18 июня 2022, 19:13 |
254
0
Источник: Йовичевич и ряд легионеров Днепра-1 готовы вернуться в Украину
shakhtar.com

По информации журналиста Игоря Цыганыка, наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич продолжает ждать окончательного решения по поводу проведения сезона УПЛ.

Если будет решено, что чемпионат состоится, а матчи нужно будет проводить в Украине, то тренер готов вернуться в страну, несмотря на войну.

При этом у Йовичевича есть предложения из других чемпионатов.

Кроме того, если ситуация в стране не ухудшится, то в Украину могут вернуться отдельные легионеры. Названы фамилии Франсиско Ди Франко и Габриэля Бусанелло.

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Днепр-1 Игор Йовичевич Франсиско Ди Франко Габриэл Бусанелло
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Источник Циганик LIVE
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