Марко ВАН БАСТЕН: «Месси уникален. За ним невозможно повторять»

Легендарный нидерландский форвард Марко Ван Бастен сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду:

«Криштиану – отличный игрок, но те, кто говорят, что он лучше Месси, ничего не понимают в футболе, или говорят это неискренне.

Месси – уникален. Ему невозможно подражать, за ним невозможно повторять. Такой игрок, как он, появляется раз в 50 или 100 лет. Будучи ребенком, он упал в котел с футбольным гением».