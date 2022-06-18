Другие новости18 июня 2022, 18:51 | Обновлено 18 июня 2022, 19:04
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Марко ВАН БАСТЕН: «Месси уникален. За ним невозможно повторять»
Легендарный форвард – о лидере сборной Аргентины
18 июня 2022, 18:51 | Обновлено 18 июня 2022, 19:04
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Легендарный нидерландский форвард Марко Ван Бастен сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду:
«Криштиану – отличный игрок, но те, кто говорят, что он лучше Месси, ничего не понимают в футболе, или говорят это неискренне.
Месси – уникален. Ему невозможно подражать, за ним невозможно повторять. Такой игрок, как он, появляется раз в 50 или 100 лет. Будучи ребенком, он упал в котел с футбольным гением».
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