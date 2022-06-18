Роман ГРИГОРЧУК: «На 23 февраля продали 20 тысяч билетов на матч в Одессе»

Тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о том, что в Одессе все очень ждали первый матч обновленной команды, а перед началом полномасштабного вторжения рф продали более 20 тысяч билетов.

«Черноморец» - это дорогая для меня команда. А Одесса - важный город. До подписания контракта у меня было несколько предложений, но потом появился вариант с «Черноморцем». Все совпало, и я был очень рад. Были еще два конкретных варианта из УПЛ, а также заграничный, но после Беларуси я решил, что хочу работать дома».

«Я понимаю, как болельщики ждали возвращение «Черноморца», ждали этот первый матч в Одессе в конце февраля. Мы так этого ждали... Знаю, что на 23 февраля продали более 20 тысяч билетов», - сказал Григорчук.