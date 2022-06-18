Игорь ЦЫГАНЫК: «Мудрик хочет в Байер. Исключительно в эту команду»

По информации журналиста Игоря Цыганыка, хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик ждет решение клуба по поводу трансфера в «Байер».

Игрок считает эту команду идеальным для себя вариантом продолжения карьеры, поэтому другие, даже более статусные варианты, не рассматривает.

«Мудрик хочет в «Байер». Ни в «Ювентус», ни в другой клуб. Он хочет исключительно в «Байер», о чем сказал руководству «Шахтера».

«Пока ситуация не решилась, клуб не дает ответ», - сказал Цыганык.