Украина. Премьер лига18 июня 2022, 18:11 | Обновлено 18 июня 2022, 18:41
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Игорь ЦЫГАНЫК: «Мудрик хочет в Байер. Исключительно в эту команду»
Украинский клуб пока не принял решение
18 июня 2022, 18:11 | Обновлено 18 июня 2022, 18:41
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик ждет решение клуба по поводу трансфера в «Байер».
Игрок считает эту команду идеальным для себя вариантом продолжения карьеры, поэтому другие, даже более статусные варианты, не рассматривает.
«Мудрик хочет в «Байер». Ни в «Ювентус», ни в другой клуб. Он хочет исключительно в «Байер», о чем сказал руководству «Шахтера».
«Пока ситуация не решилась, клуб не дает ответ», - сказал Цыганык.
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