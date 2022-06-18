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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Мудрик хочет в Байер. Исключительно в эту команду»
Украина. Премьер лига
18 июня 2022, 18:11 | Обновлено 18 июня 2022, 18:41
586
0

Игорь ЦЫГАНЫК: «Мудрик хочет в Байер. Исключительно в эту команду»

Украинский клуб пока не принял решение

18 июня 2022, 18:11 | Обновлено 18 июня 2022, 18:41
586
0
Игорь ЦЫГАНЫК: «Мудрик хочет в Байер. Исключительно в эту команду»
shakhtar.com

По информации журналиста Игоря Цыганыка, хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик ждет решение клуба по поводу трансфера в «Байер».

Игрок считает эту команду идеальным для себя вариантом продолжения карьеры, поэтому другие, даже более статусные варианты, не рассматривает.

«Мудрик хочет в «Байер». Ни в «Ювентус», ни в другой клуб. Он хочет исключительно в «Байер», о чем сказал руководству «Шахтера».

«Пока ситуация не решилась, клуб не дает ответ», - сказал Цыганык.

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Шахтер Донецк Михаил Мудрик Байер Игорь Цыганык
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Источник Циганик LIVE
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