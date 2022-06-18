WTA18 июня 2022, 17:56 | Обновлено 18 июня 2022, 18:42
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Истборн. Цуренко стартовала с победы в квалификации
Украинка в шаге от основной сетки
18 июня 2022, 17:56 | Обновлено 18 июня 2022, 18:42
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Леся Цуренко успешно стартовала в квалификации травяного турнира WTA в Истборне (Великобритания).
В полуфинале квалификации она в двух сетах уверенно обыграла Кимберли Биррелл из Австралии. Матч продолжался 1 час и 12 минут.
Квалификация. 1/2 финала
Кимберли Биррелл (Австралия) – Леся Цуренко (Украина, 8) – 3:6, 1:6
В финале квалификации Цуренко сыграет с победителем матча между Хизер Уотсон и Урсулой Радваньской.
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