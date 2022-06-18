Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Истборн. Цуренко стартовала с победы в квалификации
WTA
18 июня 2022, 17:56 | Обновлено 18 июня 2022, 18:42
168
0

Истборн. Цуренко стартовала с победы в квалификации

Украинка в шаге от основной сетки

18 июня 2022, 17:56 | Обновлено 18 июня 2022, 18:42
168
0
Истборн. Цуренко стартовала с победы в квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Леся Цуренко успешно стартовала в квалификации травяного турнира WTA в Истборне (Великобритания).

В полуфинале квалификации она в двух сетах уверенно обыграла Кимберли Биррелл из Австралии. Матч продолжался 1 час и 12 минут.

Квалификация. 1/2 финала

Кимберли Биррелл (Австралия) – Леся Цуренко (Украина, 8) – 3:6, 1:6

В финале квалификации Цуренко сыграет с победителем матча между Хизер Уотсон и Урсулой Радваньской.

По теме:
Цуренко попала в список участниц основы на Уимблдоне
ВИДЕО. Марта Костюк показала подготовку в травяным турнирам
Цуренко продолжила безвыигрышную серию в матчах с Халеп
WTA Истборн Леся Цуренко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Суркис просил подождать со сменой гражданства»
Футбол | 18 июня 2022, 14:09 4
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Суркис просил подождать со сменой гражданства»
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Суркис просил подождать со сменой гражданства»

Гио получил грузинский паспорт в прошлом году

Ярмолюк будет играть в АПЛ, Цыганков уйдет из Динамо, Ярмоленко ждут в MLS
Футбол | 18 июня 2022, 07:50 0
Ярмолюк будет играть в АПЛ, Цыганков уйдет из Динамо, Ярмоленко ждут в MLS
Ярмолюк будет играть в АПЛ, Цыганков уйдет из Динамо, Ярмоленко ждут в MLS

Главные новости за 17 июня на Sport.ua

Георгий БУЩАН: «Я не поражен жеребьевкой Лиги чемпионов»
Футбол | 18.06.2022, 08:17
Георгий БУЩАН: «Я не поражен жеребьевкой Лиги чемпионов»
Георгий БУЩАН: «Я не поражен жеребьевкой Лиги чемпионов»
Он не нужен Луческу. Появился покупатель на форварда Динамо
Футбол | 18.06.2022, 04:00
Он не нужен Луческу. Появился покупатель на форварда Динамо
Он не нужен Луческу. Появился покупатель на форварда Динамо
Катерина Байндл проиграла Эррани на соревнованиях в Италии
Теннис | 17.06.2022, 20:25
Катерина Байндл проиграла Эррани на соревнованиях в Италии
Катерина Байндл проиграла Эррани на соревнованиях в Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Министр обороны Великобритании: Оружие есть. Время покажет, что смогут ВСУ
Министр обороны Великобритании: Оружие есть. Время покажет, что смогут ВСУ
16.06.2022, 20:53
Война
Малиновский может перейти в Ювентус
Малиновский может перейти в Ювентус
16.06.2022, 23:10 1
Футбол
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
Источник: молодой украинский футболист на 99,9% стал игроком клуба АПЛ
17.06.2022, 00:23 2
Футбол
Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»
Йожеф САБО: «путин заходил в раздевалку сборной Украины. Все проверяли»
17.06.2022, 05:59
Футбол
Куда уйдут легионеры Шахтера: официоз и главные сплетни
Куда уйдут легионеры Шахтера: официоз и главные сплетни
17.06.2022, 13:00 3
Футбол
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
16.06.2022, 18:05 4
Теннис
ФОТО. Усик показал свежие фотографии с тренировок
ФОТО. Усик показал свежие фотографии с тренировок
17.06.2022, 23:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем