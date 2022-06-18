Истборн. Цуренко стартовала с победы в квалификации

Леся Цуренко успешно стартовала в квалификации травяного турнира WTA в Истборне (Великобритания).

В полуфинале квалификации она в двух сетах уверенно обыграла Кимберли Биррелл из Австралии. Матч продолжался 1 час и 12 минут.

Квалификация. 1/2 финала

Кимберли Биррелл (Австралия) – Леся Цуренко (Украина, 8) – 3:6, 1:6

В финале квалификации Цуренко сыграет с победителем матча между Хизер Уотсон и Урсулой Радваньской.